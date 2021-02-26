Відомо, що недостатня кількість сну чи його надлишок негативно впливають на самопочуття та продуктивність. Однак вченим вдалося знайти ще один фактор. Саме він здатен покращити настрій та допомагає підвищити продуктивність.

Якщо ви часто відчуваєте себе пригніченими, ви можете внести невеликі зміни в щоденну рутину, тим самим покращивши настрій і здоров'я. Нове дослідження показало, що звичка лягати спати в різний час так само негативно впливає на емоційний стан, як і недосип.

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Дослідники з Michigan Medicine – академічного медичного центру при Мічиганському університеті, розповіли про взаємозв'язок сну і настрою. У дослідженні взяли участь понад 2 тисячі інтернів. Практично всі добровольці працювали в ненормований графіку з нічними дзвінками та регулярним недосипом. Їх попросили носити на зап'ясті пристрій, що відстежує сон і іншу активність, повідомляти про свій настрій кожен день і складати тест на депресію раз у квартал.

За підсумками дослідження, що тривало рік, вчені виявили, що інтерни у яких покращився настрій та спостерігалося менше симптомів депресії, лягали спати та прокидалися приблизно в один і той же час доби.

Сон без режиму, навпаки, – впливав на піддослідних негативно, показуючи такі ж результати, як і відсутність сну. При цьому вчені стверджують, що компенсувати сон, "відсипаючися" в інші дні неможливо.

Водночас канадське дослідження показало, що у половини з 5525 респондентів режим сну змінився через пандемію, стресу, тривоги, обмеження та потрясіння.



Як налагодити сон / Фото unsplash

Що ви можете зробити, щоб налагодити сон: