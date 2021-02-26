Известно, что недостаточное количество сна или его избыток отрицательно влияют на самочувствие и производительность. Однако ученым удалось найти еще один фактор. Именно он способен улучшить настроение и помогает повысить производительность.

Если вы часто чувствуете себя подавленными, вы можете внести небольшие изменения в ежедневную рутину, тем самым улучшив настроение и здоровье. Новое исследование показало, что привычка ложиться спать в разное время так же негативно влияет на эмоциональное состояние, как и недосып.

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Исследователи из Michigan Medicine – академического медицинского центра при Мичиганском университете, рассказали о взаимосвязи сна и настроения. В исследовании приняли участие более 2 тысяч интернов. Практически все добровольцы работали в ненормированном графике с ночными звонками и регулярным недосыпом. Их попросили носить на запястье устройство, что отслеживает сон и другую активность, ежедневно сообщать о своем настроении и раз в квартал проходить тест на депрессию.

По итогам исследования, которое длилось год, ученые обнаружили, что интерны в которых улучшилось настроение и наблюдалось меньше симптомов депрессии, ложились спать и просыпались примерно в одно и то же время суток.

Сон без режима, наоборот, – влиял на подопытных негативно, показывая такие же результаты, как и отсутствие сна. При этом ученые утверждают, что компенсировать сон, "отсыпаясь" в другие дни невозможно.

В то же самое время, канадское исследование показало, что у половины из 5525 респондентов режим сна изменился из-за пандемии, стресса, тревоги, ограничения и потрясения.



Как наладить сон / Фото unsplash

Что вы можете сделать, чтобы наладить сон: