Можливо, ви вважаєте, що сушіння волосся феном може зашкодити вашому волоссю, і через це не користуєтеся ним. Що ж, погана новина для вас: сушіння волосся природним способом, на повітрі, ще більш шкідливе.

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Чим шкідливе сушіння волосся на повітрі

Звісно, ви не могли не помітити, що сушіння волосся природним способом займає набагато більше часу, ніж сушіння за допомогою фена. Та якщо ви вирішили дати своїй голові відпочинок від термоукладки, пам'ятайте про те, що ця начебто "корисна" звичка може принести чимало шкоди.

Сушіння на повітрі може допомогти, коли волосся ледь вологе, проте коли воно повністю мокре, це може призвести до небажаних проблем. Що довше ваше волосся залишається мокрим, то сильніше воно набухає та ламається, а це призводить до посічених кінчиків та розпушення волосся.

Одне з досліджень показало, що хоч сушка феном і може поверхнево пошкодити волосся, сушка на повітрі завдає шкоди кореню волосини. І деякі типи волосся дуже сприйнятливі до такого типу пошкоджень.



Сушіння волосся природним способом може його пошкодити / Фото Pexels​

Відмовитися від сушіння волосся природним методом варто тим, хто має густе, довге волосся, адже воно може вбирати багато води та більш схильне до пошкоджень у вологому стані. Тим часом люди з тонким і не дуже густим волоссям можуть сміливо сушити голову під сонечком.

У такому випадку вам може здатися, що найкраща альтернатива – завжди використовувати фен, проте й це не надто хороша ідея, адже надмірне використання термоукладки може з часом зашкодити волоссю. Що вищий рівень тепла, який ви використовуєте для сушіння, то більше тріщин з'являється у волосинах.

Тож що потрібно робити? Якщо ви не надто поспішаєте, дайте волоссю висохнути природним способом приблизно пів години, а потім досушіть його феном на найнижчій температурі. Це допоможе вам зберегти волосся здоровим та блискучим й звести усі пошкодження до мінімуму.