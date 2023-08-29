Возможно, вы считаете, что сушка волос феном может повредить вашим волосам, и из-за этого не пользуетесь им. Что ж, плохая новость для вас: сушка волос естественным способом, на воздухе, еще более вредна.

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Чем вредна сушка волос на воздухе

Конечно, вы не могли не заметить, что сушка волос естественным способом занимает гораздо больше времени, чем сушка с помощью фена. Но если вы решили дать своей голове отдых от термоукладки, помните о том, что эта вроде бы "полезная" привычка может принести немало вреда.

Сушка на воздухе может помочь, когда волосы едва влажные, однако когда они полностью мокрые, это может привести к нежелательным проблемам. Чем длиннее ваши волосы остаются мокрыми, тем сильнее они набухают и ломаются, а это приводит к иссеченным кончикам и разрыхлению волос.

Одно из исследований показало, что хоть сушка феном и может поверхностно повредить волосы, сушка на воздухе наносит вред корню волоса. И некоторые типы волос очень восприимчивы к такому типу повреждений.



Сушка волос естественным способом может его повредить / Фото Pexels

Отказаться от сушки волос естественным методом следует тем, кто имеет густые, длинные волосы, ведь они могут впитывать много воды и более подвержены повреждениям во влажном состоянии. Тем временем люди с тонкими и не очень густыми волосами могут смело ломать голову под солнышком.

В таком случае вам может показаться, что лучшая альтернатива – всегда использовать фен, однако и это не слишком хорошая идея, ведь чрезмерное использование термоукладки может с течением времени повредить волосам. Чем выше уровень тепла, который вы используете для сушки, тем больше трещин появляется в волосах.

Так что же нужно делать? Если вы не слишком торопитесь, дайте волосам высохнуть естественным способом примерно пол часа, а затем досушите феном на самой низкой температуре. Это поможет вам сохранить волосы здоровыми и блестящими и свести все повреждения к минимуму.