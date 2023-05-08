Щоб правильно це зробити, необхідно знати усі тонкощі. Ними вирішила поділитись лікарка-кардіологиня Світлана Окоро-Бик.

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Як правильно виміряти тиск

Однією з найбільших помилок є вимірювання тиску під час стресу. Це неправильно, наголошує медикиня. Тиск не міряється на висоті головного болю. Для того, щоб дізнатись показники тиску, спершу прийміть знеболювальне, а вже тоді робіть заміри.

Головний біль є стресогенним фактором. У більшості випадків на стрес ми реагуємо підвищенням тиску. Це нормальна фізіологічна реакція на стрес і навантаження. Можливо, для когось буде сюрпризом, але головний біль не є симптомом гіпертонії,
– додає Світлана Окоро-Бик.


Міряйте тиск правильно / Фото Pexels

Покрокова інструкція вимірювання тиску

  • Займіть спокійне та зручне сидяче положення, манжету розмістіть на рівні серця, руки покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу.
  • Одяг зніміть, манжету накладіть на тіло.
  • Вимірюєте самостійно – скористайтесь автоматичним тонометром.
  • За пів години до процесу уникайте фізичних навантажень, не їжте і пийте кофеїновмісні або алкогольні напої та не куріть.
  • Випорожніть сечовий міхур і сидіть спокійно 5 хвилин, не розмовляйте під час процесу.
  • Виміряйте тиск 2 – 3 рази з інтервалом в 1 – 2 хвилини. Запишіть найменший результат.

Отримавши необхідну інформацію, ви не повинні займатись самолікуванням. Якщо тиск занадто високий або занадто низький, зверніться до лікаря.