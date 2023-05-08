Щоб правильно це зробити, необхідно знати усі тонкощі. Ними вирішила поділитись лікарка-кардіологиня Світлана Окоро-Бик.

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Як правильно виміряти тиск

Однією з найбільших помилок є вимірювання тиску під час стресу. Це неправильно, наголошує медикиня. Тиск не міряється на висоті головного болю. Для того, щоб дізнатись показники тиску, спершу прийміть знеболювальне, а вже тоді робіть заміри.

Головний біль є стресогенним фактором. У більшості випадків на стрес ми реагуємо підвищенням тиску. Це нормальна фізіологічна реакція на стрес і навантаження. Можливо, для когось буде сюрпризом, але головний біль не є симптомом гіпертонії,

– додає Світлана Окоро-Бик.



Міряйте тиск правильно / Фото Pexels

Покрокова інструкція вимірювання тиску

Займіть спокійне та зручне сидяче положення, манжету розмістіть на рівні серця, руки покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу.

Одяг зніміть, манжету накладіть на тіло.

Вимірюєте самостійно – скористайтесь автоматичним тонометром.

За пів години до процесу уникайте фізичних навантажень, не їжте і пийте кофеїновмісні або алкогольні напої та не куріть.

Випорожніть сечовий міхур і сидіть спокійно 5 хвилин, не розмовляйте під час процесу.

Виміряйте тиск 2 – 3 рази з інтервалом в 1 – 2 хвилини. Запишіть найменший результат.

Отримавши необхідну інформацію, ви не повинні займатись самолікуванням. Якщо тиск занадто високий або занадто низький, зверніться до лікаря.