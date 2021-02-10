Скільки разів на день вмивати обличчя? Як довго повинна проходити процедура вмивання? А також – коли використовувати скраб та тонізуючі засоби? Відповіді на ці та інші питання – читайте далі!

Догляд за шкірою обличчя вимагає особливого підходу. Це стосується і процедури вмивання. Косметологиня Сисюк Вікторія перерахувала 9 кроків, які допоможуть уникнути запалення шкіри та небажаних висипів на обличчі.

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Як правильно вмиватися