Як правильно вмиватися: основні правила від косметологині
Скільки разів на день вмивати обличчя? Як довго повинна проходити процедура вмивання? А також – коли використовувати скраб та тонізуючі засоби? Відповіді на ці та інші питання – читайте далі!
Джерело:інстаграм Сисюк Вікторія
Догляд за шкірою обличчя вимагає особливого підходу. Це стосується і процедури вмивання. Косметологиня Сисюк Вікторія перерахувала 9 кроків, які допоможуть уникнути запалення шкіри та небажаних висипів на обличчі.
Читайте також Косметолог про антивіковий догляд: чому популярні засоби не допоможуть позбутися від зморшок
Як правильно вмиватися
- Перед умиванням обов'язково видалити макіяж. Ще до використання засобу для очищення обличчя бажано протерти шкіру ватним диском, змоченим декількома краплями лосьйону, мусу чи вершків.
- Умиватися слід холодною або ледь теплою водою. Гаряча вода очищує шкіру від захисного жиру, провокуючи її сухість. Саме через це можлива поява висипань чи подразнень
- Відводьте на вмивання не більше 30 – 60 секунд. Якщо робити це довше, шкіра пересушуватиметься.
- Наносьте засіб для очищення шкіри обличчя пальцями та розтирайте його легкими круговими рухами. Змивати нанесений засіб варто теж теплою водою.
- Витирайте обличчя одноразовими рушничками. На багаторазових рушниках часто залишаються частинки бруду, які повторно забруднюють шкіру!
- Не користуватися скрабом щодня. Скраб використовуємо за умови відсутності запалених елементів, не частіше ніж 2 рази на тиждень!
- Умивати шкіру обличчя варто не частіше ніж 2 рази на день. Інакше можна змити природний захисний шар шкіри. Особливо це стосується тих, в кого жирна шкіра. Її не потрібно маніакально мити 3 – 4 рази на день! Ми вмиваємось зранку, очищуючи шкіру від сала яке виробилося за ніч, та ввечері, очищуючи від бруду, косметики та пилу.
- Обов'язково вмиватися на ніч. Краще пропустити ранкове вмивання, ніж проігнорувати цю процедуру перед сном. Перш ніж вкладатися в ліжко, дуже важливо видалити макіяж і бруд, які накопичилися на шкірі протягом дня.
- Після вмивання зволожуйте обличчя. Це дозволить підтримувати природний захисний шар шкіри. Уранці рекомендується використовувати зволожуючий крем з SPF 30 чи 50: такий засіб не лише забезпечить зволоження, але й захистить від ультрафіолетових променів.
Поділитися новиною