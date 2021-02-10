Как правильно умываться: основные правила от косметолога
Сколько раз в день умывать лицо? Как долго должна проходить процедура умывания? А также – когда использовать скраб и тонизирующие средства? Ответы на эти и другие вопросы – читайте дальше!
Источник:інстаграм Сисюк Вікторія
Уход за кожей лица требует особого подхода. Это касается и процедуры умывания. Косметологиня Сисюк Виктория перечислила 9 шагов, которые помогут избежать воспаления кожи и нежелательных высыпаний на лице.
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Как правильно умываться
- Перед умыванием обязательно удалить макияж. Еще к использованию средства для очищения лица желательно протереть кожу ватным диском, смоченным несколькими каплями лосьона, мусса или сливок.
- Умываться следует холодной или чуть теплой водой. Горячая вода очищает кожу от защитного жира, провоцируя сухость. Именно поэтому возможно появление высыпаний или раздражений.
- Отводите на умывание не более 30 – 60 секунд. Если делать это дольше, кожа пересушиться.
- Наносите средство для очищения кожи лица пальцами и растирайте его легкими круговыми движениями. Смывать нанесенный средство стоит также теплой водою.
- Вытирайте лицо одноразовыми полотенцами. На обычных часто остаются частицы грязи, которые повторно загрязняют кожу!
- Не пользуйтесь скрабом каждый день. Скраб используем при отсутствии воспалительных элементов, не чаще чем 2 раза в неделю!
- Умывать кожу лица следует не чаще чем 2 раза в день. Иначе можно смыть естественный защитный слой кожи. Особенно это касается тех, у кого жирная кожа. Ее не нужно маниакально мыть 3 – 4 раза в день! Мы умываемся утром, очищая кожу от сала которое выработалось за ночь, и вечером, очищая от грязи, косметики и пыли.
- Обязательно умываться на ночь. Лучше пропустить утреннее умывание, чем проигнорировать эту процедуру перед сном. Прежде чем вкладываться в кровать, очень важно удалить макияж и грязь, которые накопились на коже в течение дня.
- После умывания увлажняйте лицо. Это позволит поддерживать естественный защитный слой кожи. Утром рекомендуется использовать увлажняющий крем с SPF 30 или 50: такое средство не только обеспечит увлажнение, но и защитит от ультрафиолетовых лучей.
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