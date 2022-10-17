Незважаючи на те, що гарбузове лате стало популярним завдяки відомій у всьому світі мережі кав'ярень, його можна приготувати і вдома. Насправді все досить просто.

Зверніть увагу Найпопулярніші міфи про втрату ваги, у які ми все ще віримо

Рецепт гарбузового лате

Інгредієнти:

3 столові ложки гарбузового пюре;

1 ложка цукру або підсолоджувача;

пів чайної ложки меленої кориці;

дрібка меленого імбиру;

дрібка меленої гвоздики;

450 мілілітрів молока;

1 чайна ложка ванільної есенції;

70 мілілітрів еспресо або дуже міцної кави;

збиті вершки.

Приготування

У мисці змішайте гарбузове пюре, цукор або підсолоджувач і спеції. Підігрійте молоко в каструлі та додайте ванільну есенцію та суміш з гарбузовим пюре.

Нагрійте на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти добре з'єдналися. Додайте каву та знову перемішайте.

При подачі відфільтруйте залишки гарбуза за допомогою ситечка. Розподіліть вміст у 2 чашки, додайте зверху збиті вершки та трохи порошку кориці.

Гарбузове лате / Фото Unsplash

Як приготувати домашнє гарбузове пюре

Гарбуз помийте і наріжте шматочками. У каструлю налийте склянку води і варіть гарбуз приблизно 15 хвилин. Можна додати трохи цукру, якщо любите дуже солодкий напій. Як тільки гарбуз стане ніжним, то він готовий.