Омлет готується швидко і легко, якщо знати правила. Найперше ми розповімо вам про помилки, які можуть завадити зробити смачний, пухкий омлет.

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Чому ваш омлет тонкий

Каструля завелика для наявних у вас інгредієнтів. Буде яєчний млинець.

Каструля була занадто гарячою перед приготуванням. У цьому випадку яйце просмажиться дуже швидко, а внизу з’явиться скоринка. Через це у вас вийде сухий омлет.

Ви пропустили момент, коли потрібно було зняти сковороду з вогню. Омлет підгорить знизу і буде плоским.

Яйця збили міксером і утворилася піна. Яйця і молоко потрібно змішати звичайним віничком. Просто змішайте білки і жовтки, додайте молоко і знову перемішайте.

Ви не спостерігали за омлетом під час приготування. Коли ця страва приготується, краще не відходити від плити, щоб прибрати бульбашки, які з’являються на поверхні.

Як приготувати пухкий омлет

Рецепти пухкого омлету / Фото 5-Minute Crafts

Щоб приготувати омлет на плиті, потрібно:

7 яєць;

210 мілілітрів молока (30 мілілітрів на кожне яйце);

сіль;

60 грамів вершкового масла;

перець і спеції (за бажанням).

Процес

За допомогою віничка або виделки перемішайте яйця. Додайте молоко, сіль і перемішайте. Розігрійте сковороду з маслом.

Вилийте суміш на сковороду і тримайте на середньому вогні (близько 10 хвилин). Зберіть бульбашки. Смачного!

Щоб приготувати омлет в духовці, потрібно:

8 яєць;

400 мілілітрів молока (50 мілілітрів на кожне яйце);

сіль;

60 грамів вершкового масла;

перець і спеції.

Процес

Яйця збийте віничком. Додайте молоко, посоліть і знову перемішайте. Форму для духовки натріть маслом. Вилийте в нього суміш. Готуйте омлет 35 – 40 хвилин за температури 180 градусів.