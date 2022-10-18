Омлет готується швидко і легко, якщо знати правила. Найперше ми розповімо вам про помилки, які можуть завадити зробити смачний, пухкий омлет.
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Чому ваш омлет тонкий
- Каструля завелика для наявних у вас інгредієнтів. Буде яєчний млинець.
- Каструля була занадто гарячою перед приготуванням. У цьому випадку яйце просмажиться дуже швидко, а внизу з’явиться скоринка. Через це у вас вийде сухий омлет.
- Ви пропустили момент, коли потрібно було зняти сковороду з вогню. Омлет підгорить знизу і буде плоским.
- Яйця збили міксером і утворилася піна. Яйця і молоко потрібно змішати звичайним віничком. Просто змішайте білки і жовтки, додайте молоко і знову перемішайте.
- Ви не спостерігали за омлетом під час приготування. Коли ця страва приготується, краще не відходити від плити, щоб прибрати бульбашки, які з’являються на поверхні.
Як приготувати пухкий омлет
Рецепти пухкого омлету / Фото 5-Minute Crafts
Щоб приготувати омлет на плиті, потрібно:
- 7 яєць;
- 210 мілілітрів молока (30 мілілітрів на кожне яйце);
- сіль;
- 60 грамів вершкового масла;
- перець і спеції (за бажанням).
Процес
За допомогою віничка або виделки перемішайте яйця. Додайте молоко, сіль і перемішайте. Розігрійте сковороду з маслом.
Вилийте суміш на сковороду і тримайте на середньому вогні (близько 10 хвилин). Зберіть бульбашки. Смачного!
Щоб приготувати омлет в духовці, потрібно:
- 8 яєць;
- 400 мілілітрів молока (50 мілілітрів на кожне яйце);
- сіль;
- 60 грамів вершкового масла;
- перець і спеції.
Процес
Яйця збийте віничком. Додайте молоко, посоліть і знову перемішайте. Форму для духовки натріть маслом. Вилийте в нього суміш. Готуйте омлет 35 – 40 хвилин за температури 180 градусів.