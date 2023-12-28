В дитинстві вас, певно, вчили стояти рівно, стежити за манерами. І, можливо, так само вам казали і про те, що потрібно припинити гризти нігті. Та без правильних і корисних порад змінити цю звичку досить складно. На щастя, експертка і докторка медичних наук Крістін Гібсон, поділилася секретами, про які потрібно знати.

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Як припинити гризни нігті

Якщо ви вирішили докласти свідомих зусиль, щоб перестати гризти нігті, тоді ви вже на правильному шляху. Знайте також, що ви не самотні, адже багато людей борються і з цією проблемою, і з іншими шкідливими звичками.

Втім, немає універсального засобу, який допомагає кинути цю звичку. Зазвичай це цілий процес, а не щось, що відбувається миттєво. Тож перше, що вам потрібно зробити – це запастися терпінням.

Будьте ласкаві до себе

Зрозумійте, гризти нігті – це не недолік характеру чи ознака того, що ви робите щось не так. Тож докторка Гібсон радить проявити до себе більше співчуття, адже наше тіло створює адаптивні звички неспроста.

Тож замість негативної саморозмови на кшталт "Що я роблю не так" і "Чому я це роблю", зосередьтесь на тому, що кусання нігтів може бути вашим способом впоратися з іншою, більшою проблемою.

Визначте свої тригери

Щоб кинути гризіння нігтів, вам спершу потрібно зрозуміти, за яких обставин ви це найчастіше робите, та що саме спричиняє цей процес. Чи це сімейна динаміка, чи, можливо, відбувається тоді, коли ви стикаєтеся із проблемами на роботі?

Заглибтеся у першопричини цієї звички та спробуйте замінити її на щось інше.



Важливо зрозуміти, чому і коли ви гризете нігті / Фото Pexels

Поставте перед собою цілі

Багато людей досягають набагато більшого успіху, коли працюють над досягненням конкретної мети. Та не забудьте про те, що ціль має бути не тільки конкретною, але й такою, яку ви можете легко досягти у визначений час.

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Дайте собі стимул

На додаток до вашої початкової мотивації кинути звичку, ви можете дати собі ще одну спонукальну причину, яка допоможе вам втриматися від того, щоб гризти нігті. Наприклад, ви можете почати піклуватися про свої нігті та робити манікюр – це дасть вам ще одну причину для того, щоб не скасовувати свою важку роботу.