В детстве вас, вероятно, учили стоять ровно, следить за манерами. И, возможно, так же вам говорили и о том, что нужно прекратить грызть ногти. Но без правильных и полезных советов изменить эту привычку достаточно сложно. К счастью, эксперт и доктор медицинских наук Кристин Гибсон, поделилась секретами, о которых нужно знать

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Как прекратить грызни ногти

Если вы решили приложить сознательные усилия, чтобы перестать грызть ногти, тогда вы уже на правильном пути. Знайте также, что вы не одиноки, ведь многие борются и с этой проблемой, и с другими вредными привычками.

Впрочем, нет универсального средства, помогающего бросить эту привычку. Обычно это целый процесс, а не то, что происходит мгновенно. Итак, первое, что вам нужно сделать – это запастись терпением.

Будьте добры к себе

Поймите, грызть ногти – не недостаток характера или признак того, что вы делаете что-то не так. Поэтому доктор Гибсон советует проявить к себе большее сочувствие, ведь наше тело создает адаптивные привычки неспроста.

Поэтому вместо негативного саморазговора типа "Что я делаю не так" и "Почему я это делаю", сосредоточьтесь на том, что кусание ногтей может быть вашим способом справиться с другой, большей проблемой.

Определите свои триггеры

Чтобы бросить грызение ногтей, вам сначала нужно понять, при каких обстоятельствах вы это чаще всего делаете, и что именно это приводит. Или это семейная динамика или, возможно, происходит тогда, когда вы сталкиваетесь с проблемами на работе?

Углубитесь в причины этой привычки и попробуйте заменить ее на что-то другое.



Важно понять, почему и когда вы грызете ногти / Фото Pexels

Поставьте перед собой цели

Многие достигают гораздо большего успеха, когда работают над достижением конкретной цели. Но не забудьте о том, что цель должна быть не только конкретной, но и такой, которую вы можете достичь в определенное время.

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Дайте себе стимул

В дополнение к вашей первоначальной мотивации бросить привычку, вы можете дать себе еще одну побудительную причину, которая поможет вам удержаться от грызть ногти. Например, вы можете начать заботиться о своих ногтях и делать маникюр – это даст вам еще одну причину, чтобы не отменять свою тяжелую работу.