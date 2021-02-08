Якщо ви поставили за мету зменшити кількість споживаних солодощів та десертів, додайте у свій графік 15-хвилинні прогулянки. Розповідаємо, як саме це впливає на самопочуття та чому допомагає врегулювати тягу до цукру.

Вчені з Великої Британії провели дослідження серед людей, які регулярно вживають шоколад. Впродовж експерименту, добровольці повинні були виділяти час на швидкі прогулянки або пасивний відпочинок. Після заданого часу вони поверталися до звичних завдань, які раніше підвищували тягу до солодкого.

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Учасники повідомили, що їхній потяг до солодощів значно знижувався після прогулянки. Та навпаки – зростав, коли вони намагалися відпочивати.

Адріан Тейлор – професор та один з авторів дослідження зазначив, що попередні дані припускали, що аналогічну тактику можна використовувати для зниження нікотинової залежності. Тобто, коли ви хочете викурити чергову цигарку або з'їсти ще один кекс, варто вирушити на коротку прогулянку.

Попри те, що робота Тейлора опрацювала незначну кількість людей, це не єдине дослідження, яке стосується зв'язку залежності від їжі та фізичної активності. Деякі дослідження підкреслюють, що для відмови від солодощів, слід використовувати бігову доріжку.

Бігова доріжка

Наприклад, дослідники з Австрії вирішили долучити до експерименту групу людей із зайвою вагою. Кожен учасник повідомив про надмірну тягу до солодощів. В ході дослідження всіх добровольців розділили на дві групи. Перша повинна була займатися на біговій доріжці принаймні 15 хвилин на день. Іншим учасникам наказали проводити 15 хвилин на день максимально пасивно. Після 3-х днів сесії, учасникам обох груп запропонували цукерки, які не можна було їсти.

Група, яка займалася на біговій доріжці продемонструвала значно менший інтерес до вживання солодощів, ніж ті, хто проводив час пасивно. Дослідники припускають, що на результати може вплинути регулювання рівня цукру в крові, яке відбувається під час активності. Саме воно знижує тягу до солодощів.

Свіже повітря

Попри те, що фізична активність демонструє деякі мінімальні ефекти в контексті відмови від солодощів, вчені все ж наголошують на важливості перебування на свіжому повітрі. Дослідження, проведене у ​​Токіо за участю 3000 людей, показало, що щоденні прогулянки покращують емоційне здоров’я, незалежно від вашого віку.

Говорячи про цей феномен, Марк Ньовенхуйзен, доктор філософії та професор епідеміології в Барселонському інституті глобальних досліджень, зазначає, що перебування на свіжому повітрі – невіддільна частина здорового способу життя.

Зелені насадження можуть зменшити стрес і поліпшити психічне здоров'я, а також стимулюють фізичну активність та збільшують кількість соціальних контактів. Прогулянки та спорт надворі мають низку переваг: від покращення імунної системи до вибору більш здорової їжі.

Проти стресу

Часто саме стрес, спричинений роботою чи конфліктами в сім'ї, є фактором підвищеної тяги до солодощів. Коротка прогулянка допомагає відвертатися від буденних справ та краще аналізувати те, що відбувається в нашому житті. Таким чином, ми привчаємо свій мозок до активності, а не до заїдання стресу.

Стрес змушує звертатися до солодкої їжі, щоб мозок отримав "необхідний стимул". Втім, така тактика є тимчасовою. Як тільки сплеск цукру в крові знижується, люди відчувають ще більший стрес та виснаження. Прогулянка допомагає порушити цей цикл.

Тож, якщо ви намагаєтеся скоротити кількість спожитого цукру або переживаєте стрес, зробіть 15-хвилинну перерву та прогуляйтеся. Це неймовірно вплине на те, як ви почуватиметеся після перебування на свіжому повітрі.