Если вы задались целью уменьшить количество потребляемых сладостей и десертов, добавьте в свой график 15-минутные прогулки. Рассказываем, как это влияет на самочувствие и почему помогает урегулировать тягу к сахару.

Ученые из Великобритании провели исследование среди людей, регулярно употребляющих шоколад. В течение эксперимента, добровольцы должны были выделять время на быстрые прогулки или пассивный отдых. После заданного времени они возвращались к привычным задачам, которые ранее повышали тягу к сладкому.

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Участники сообщили, что их тяга к сладостям значительно снижался после прогулки. И наоборот – росла, когда они пытались отдыхать.

Адриан Тейлор – профессор и один из авторов исследования отметил, что предварительные данные предполагали, что аналогичную тактику можно использовать для снижения никотиновой зависимости. То есть, когда вы хотите выкурить очередную сигарету или съесть еще один кекс, стоит отправиться на короткую прогулку.

Несмотря на то, что работа Тейлора обработала незначительное количество людей, это не единственное исследование, касающееся связи зависимости от пищи и физической активности. Некоторые исследования подчеркивают, что для отказа от сладостей, следует использовать беговую дорожку.

Беговая дорожка

Например, исследователи из Австрии решили привлечь к эксперименту группу людей с лишним весом. Каждый участник сообщил о чрезмерной тяге к сладостям. В ходе исследования всех добровольцев разделили на две группы. Первая должна была заниматься на беговой дорожке по крайней мере 15 минут в день. Другим участникам приказали проводить 15 минут в день максимально пассивно. После 3-х дней сессии, участникам обеих групп предложили конфеты, которые нельзя было есть.

Группа, которая занималась на беговой дорожке продемонстрировала значительно меньший интерес к употреблению сладостей, чем те, кто проводил время пассивно. Исследователи предполагают, что на результаты может повлиять регулирование уровня сахара в крови, которое происходит во время активности. Именно оно снижает тягу к сладостям.

Свежий воздух

Несмотря на то, что физическая активность демонстрирует некоторые минимальные эффекты в контексте отказа от сладостей, ученые все же отмечают важность пребывания на свежем воздухе. Исследование, проведенное в Токио с участием 3000 человек, показало, что ежедневные прогулки улучшают эмоциональное здоровье, независимо от вашего возраста.

Говоря об этом феномене, Марк Ньовенхуйзен, доктор философии и профессор эпидемиологии в барселонском институте глобальных исследований, отмечает, что пребывание на свежем воздухе – неотъемлемая часть здорового образа жизни.

Зеленые насаждения могут уменьшить стресс и улучшить психическое здоровье, а также стимулируют физическую активность и увеличивают количество социальных контактов. Прогулки и спорт улице имеют ряд преимуществ: от улучшения иммунной системы к выбору более здоровой пищи.

Против стресса

Часто именно стресс, вызванный работой или конфликтами в семье, является фактором повышенной тяги к сладостям. Короткая прогулка помогает отворачиваться от будничных дел и лучше анализировать то, что происходит в нашей жизни. Таким образом, мы приучаем свой мозг к активности вместо заедания стресса.

Стресс заставляет обращаться к сладкой пище, чтобы мозг получил "необходим стимул". Но эта тактика является временной. Как только всплеск сахара в крови снижается, люди чувствуют еще больший стресс и истощение. Прогулка помогает нарушить этот цикл.

Поэтому, если вы пытаетесь сократить количество потребленного сахара или переживаете стресс, сделайте 15-минутный перерыв и прогуляйтесь. Это невероятно повлияет на то, как вы будете чувствовать себя после пребывания на свежем воздухе.