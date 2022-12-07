Запорукою успіху на співбесіді є не лише ваш зовнішній вигляд та попередній досвід роботи, але й вміння оцінити себе та просити гідну зарплату. Що для цього потрібно та як отримати більше, розповідаємо далі.

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Як отримати високу зарплату

Раніше дослідники ретельно вивчали початкові етапу найму працівників на роботу: джерела найму, задоволеність працівників, плинність кадрів. Але сучасна наука потребує поглиблення та нових рішень не лише для роботодавців, але й працівників, які шукають роботу. Нове дослідження мало на меті зосередитись саме на процесі обговорення зарплати під час співбесіди.

До розв'язання питання врегулювання оплати праці вирішили приєднатись дослідники з Університету Райхмана. Вони розробили схему, як правильно просити більшу зарплату, та показали, як це працює на практиці.

Результати дослідження показують, що для того, щоб досягти найкращих результатів у переговорах щодо зарплати, кандидати повинні прийти підготовленими та заздалегідь дізнатися, який прийнятний діапазон зарплати для посади, на яку вони претендують. Після цього кандидати повинні першими зробити пропозицію,

– розповідає доктор Йоссі Маараві, декан Школи підприємництва Адельсона в Університеті Райхмана.

Ключовим залишається питання, скільки ж просити грошей. Вчені виявили, що оптимальним варіантом є найвища зарплата в обраному діапазоні. Автори дослідження сподіваються, що відкриттям допоможе людям швидше знаходити роботу та справлятись з труднощами під час обговорення бажаної зарплатні.



Не просіть надто багато на співбесіді / Фото Pexels

Команда дослідників провела 4 експерименти, до яких залучили 100 учасників: всі вони мали вищу освіту. Також приєднались до дослідження і менеджери, які займались у компаніях з Ізраїлю, Англії та США наймом працівників. Їх поділили на сім груп, кожна з яких отримувала різні запити про зарплату від кандидатів.

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Після низки співбесід кожен з менеджерів проходив опитування. Цікаво, що чим більшу оплату просили кандидати, тим більше вони не подобались рекрутерам, особливо коли число виходило за межі прийнятного діапазону. Завищена оцінка власних навичок і знань знижує шанси отримати гарну роботу, натомість сума оплати, яка відповідає ринковій ціновій політиці, відкриває для вас нові можливості.