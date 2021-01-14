Пока множество заведений закрыто, а работники переведены на дистанционную работу – появляется время позаботиться о своем здоровье. К каким врачам сходить, какие анализы сдать и какая вакцинация необходима в первую очередь? Об этом все – рассказывает семейный врач.

Семейный врач и педиатр Оксана Карназей, поделилась советами, которые помогут сделать локдаун по-настоящему полезным. Врач предлагает не терять времени, пока вы находитесь на дистанционной работе или каникулах, а пройти полное медицинское обследование, на которое вам всегда не хватало времени.

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Врач составила специальный чек-лист дел, которые помогут сориентироваться, какие именно врачей посетить в здоровом новом году.

Программа минимум

Навестить своего семейного врача;

узнать, какие скрининговые обследования надо делать именно в вашем возрасте,

проверить график вакцинации (свой и ребенка);

уточнить, какие анализы стоит сдать, чтобы узнать, какие точно витамины пропить для профилактики и устранения дефицитов.

Сходить к гинекологу/урологу

Первый поможет предотвратить заболевания репродуктивной системы, осмотреть состояние яичников, наладить гормональный фон. Этот визит важен, ведь множество женских нарушений проявляются без серьезной симптоматики, а значит – каждая отсрочка походу к гинекологу затрудняет ваше состояние.

Уролог же осмотрит мочевую систему. Именно этот врач поможет избежать заболеваний почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры.

Записаться на профилактическую чистку зубов к стоматологу

Еще один обязательный пункт, особенно, если вы уже даже не помните. когда последний раз посещали стоматолога.

Дополнительные процедуры

Если вы прошли вышеупомянутые обследования, можно окунуться глубже, и уделить здоровью еще больше времени. Поинтересуйтесь вакцинами, которые нужны вам и вашим детям, а также – сдайте анализы на дефициты.

Какие вакцины надо делать взрослому:

против дифтерии и столбняка;

против гриппа;

против пневмококка;

против гепатита В и А;

против вируса папилломы человека.

Спектр обследований, будет зависеть от анамнеза.

Какие анализы может порекомендовать вам ваш врач:

общий анализ крови;

ферритин;

витамин D;

гормоны щитовидной железы;

липидограмму;

глюкозу крови.

Какие вакцины вне национального календаря необходимы детям

против гриппа;

против пневмококка;

против гепатита А;

против ветряной оспы;

против менингококковой инфекции:

против вируса папилломы человека (с 9 лет).

Чтобы безопасно пройти обследование и профилактические мероприятия, выбирайте клинику, где есть распределение пациентов. Это необходимо, чтобы вы не сталкивались в одной очереди с больными пациентами.