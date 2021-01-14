Как провести локдаун с пользой для здоровья: чек-лист семейного врача
Пока множество заведений закрыто, а работники переведены на дистанционную работу – появляется время позаботиться о своем здоровье. К каким врачам сходить, какие анализы сдать и какая вакцинация необходима в первую очередь? Об этом все – рассказывает семейный врач.
Семейный врач и педиатр Оксана Карназей, поделилась советами, которые помогут сделать локдаун по-настоящему полезным. Врач предлагает не терять времени, пока вы находитесь на дистанционной работе или каникулах, а пройти полное медицинское обследование, на которое вам всегда не хватало времени.
Читайте также: Какие заболевания чаще всего атакуют мужчин, а какие – женщин: список врачей
Врач составила специальный чек-лист дел, которые помогут сориентироваться, какие именно врачей посетить в здоровом новом году.
Программа минимум
- Навестить своего семейного врача;
- узнать, какие скрининговые обследования надо делать именно в вашем возрасте,
- проверить график вакцинации (свой и ребенка);
- уточнить, какие анализы стоит сдать, чтобы узнать, какие точно витамины пропить для профилактики и устранения дефицитов.
Сходить к гинекологу/урологу
Первый поможет предотвратить заболевания репродуктивной системы, осмотреть состояние яичников, наладить гормональный фон. Этот визит важен, ведь множество женских нарушений проявляются без серьезной симптоматики, а значит – каждая отсрочка походу к гинекологу затрудняет ваше состояние.
Уролог же осмотрит мочевую систему. Именно этот врач поможет избежать заболеваний почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры.
Записаться на профилактическую чистку зубов к стоматологу
Еще один обязательный пункт, особенно, если вы уже даже не помните. когда последний раз посещали стоматолога.
Дополнительные процедуры
Если вы прошли вышеупомянутые обследования, можно окунуться глубже, и уделить здоровью еще больше времени. Поинтересуйтесь вакцинами, которые нужны вам и вашим детям, а также – сдайте анализы на дефициты.
Какие вакцины надо делать взрослому:
- против дифтерии и столбняка;
- против гриппа;
- против пневмококка;
- против гепатита В и А;
- против вируса папилломы человека.
Какие анализы может порекомендовать вам ваш врач:
- общий анализ крови;
- ферритин;
- витамин D;
- гормоны щитовидной железы;
- липидограмму;
- глюкозу крови.
Какие вакцины вне национального календаря необходимы детям
- против гриппа;
- против пневмококка;
- против гепатита А;
- против ветряной оспы;
- против менингококковой инфекции:
- против вируса папилломы человека (с 9 лет).
Чтобы безопасно пройти обследование и профилактические мероприятия, выбирайте клинику, где есть распределение пациентов. Это необходимо, чтобы вы не сталкивались в одной очереди с больными пациентами.
Поделиться новостью