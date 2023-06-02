Хотим мы этого или нет, но каждый акт террора России оказывает влияние на наше психическое здоровье. Очень важно уметь восстанавливать силы и энергию после этого. Психолог Екатерина Тимакина раскрыла 2 простейшие техники, которые помогут.

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Как восстановиться от обстрелов

Вы можете воспользоваться техниками самопомощи и стабилизации, но есть более простые методы. Можно просто повторить действенные дыхательные упражнения и мышечную релаксацию.

Дыхание 3×6 или 4х8

Тело вырабатывает гормональный коктейль, когда в опасности, внимание рассеивается, сложно собрать себя вместе. Чтобы сделать это, нужно дать телу чувство безопасности. Для этого нужно просто вдохнуть на 3 или 4 счета и выдыхать вдвое дольше.

Для лучшего эффекта, чтобы прекратить водоворот мыслей, представьте каждую цифру перед глазами. Когда мы дышим на удлиненный выдох, наш мозг получает сигнал: все хорошо, опасность миновала. И нервная система расслабляется,

– подчеркивает Екатерина Тимакина.



Это поможет побороть последствия обстрелов / Фото Pexels

Мышечная релаксация

Эффективное упражнение можно выполнять в любом состоянии – лежа, сидя или стоя. Вот что поочередно нужно делать: