Хотим мы этого или нет, но каждый акт террора России оказывает влияние на наше психическое здоровье. Очень важно уметь восстанавливать силы и энергию после этого. Психолог Екатерина Тимакина раскрыла 2 простейшие техники, которые помогут.
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Как восстановиться от обстрелов
Вы можете воспользоваться техниками самопомощи и стабилизации, но есть более простые методы. Можно просто повторить действенные дыхательные упражнения и мышечную релаксацию.
Дыхание 3×6 или 4х8
Тело вырабатывает гормональный коктейль, когда в опасности, внимание рассеивается, сложно собрать себя вместе. Чтобы сделать это, нужно дать телу чувство безопасности. Для этого нужно просто вдохнуть на 3 или 4 счета и выдыхать вдвое дольше.
Для лучшего эффекта, чтобы прекратить водоворот мыслей, представьте каждую цифру перед глазами. Когда мы дышим на удлиненный выдох, наш мозг получает сигнал: все хорошо, опасность миновала. И нервная система расслабляется,
– подчеркивает Екатерина Тимакина.
Это поможет побороть последствия обстрелов / Фото Pexels
Мышечная релаксация
Эффективное упражнение можно выполнять в любом состоянии – лежа, сидя или стоя. Вот что поочередно нужно делать:
- Ноги: чувствуем стопы и напрягаем их, подогнув пальцы, задерживаем на несколько секунд и расслабляем, повторяем. Делаем то же самое, только тянем пальцы вверх.
- Бедра: напрягите верхнюю часть, задержите и расслабьте, а затем повторите.
- Ягодицы: немного поднимите их и почувствуйте этот момент, задержите и расслабьте.
- Живот: напрягите мышцы и расслабьтесь, выдохните со звуком.
- Шея и плечи: поднимаем плечи до ушей, сгибаем руки в локтях, напрягаем кулаки. Теперь в обратном направлении расслабляем, но после каждого действия делаем вдох-выдох.
- Лицо: напрягите все мышцы и расслабьтесь. Повторите упражнение и возвращайтесь к жизни.