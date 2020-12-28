Казалось бы, что миф об отказе от пищи и тренировок в вечернее время уже давно должен был бы исчезнуть. Но из-за многочисленных мифов, некоторые из нас до сих пор со страхом смотрит на еду и тренировки, если стрелка показывает 6 часов.

Что, как и когда есть в течение дня мы, кажется, более или менее знаем: основные приемы пищи и перекусы, много воды и поменьше кофе. Эти постулаты так просты, что мы даже научились их соблюдать, сообщает Any Class. А вот вечером с нами как раз и случаются ужасные вещи: мы срываемся, едим не то и еще и запрещаем себе тренироваться, чтобы не испортить сон.

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Можно ли есть после 6 вечера

Идея о том, что после 6 часов вечера мы должны забыть о еде – старый миф в который уже практически никто не верит.

Вечерний прием пищи – это обязательный ритуал для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Если вы едите здоровую пищу в разумных количествах, придерживаетесь рациональных интервалов и имеете 3-4 приема пищи в течение дня, то почему бы не перекусить в 6-8 часов? А вот если вы занимаетесь спортом во второй половине дня, то этих условностей вообще не должно возникать. Вы просто обязаны поесть, чтобы поддержать тело.



Что есть после 6 / Фото Pexels

Откуда пошел миф о 6 вечера

К вечеру у нас замедляется метаболизм, соответственно – увеличивается риск "отложить жирок". Поэтому жирная пища и сытный ужин действительно не рекомендуется на ночь. Кроме этого, переедая вечером, вы рискуете вызвать тяжесть в животе, изжогу и бессонница.

Чтобы избежать рисков, некоторые диетологи рекомендуют и вовсе избегать пищи в ночное время. Но есть и полезные схемы питания.

Идеальным вариантом ужина для тех, кто следит за фигурой легкая белковая пища без жиров

Что и как есть вечером

Кисломолочные продукты до 5% жирности: сыр, йогурт, кефир; морепродукты, белая рыба, белковый омлет; овощной салат из свежих овощей без крахмала, заправленный нежирным йогуртом или лимонным соком.

Запретите себе употреблять в ночное время арахис, масло и простые углеводы. А крупы, злаковые и фрукты лучше сместить на первую половину суток.

Чтобы приготовить рекомендуемые продукты и сохранить их полезные свойства, следует обратить внимание на способ термообработки: варите, готовьте на пару, запекайте и даже обжаривайте на сковороде без добавления масла. Но никаких жиров!

Можно ли тренироваться после 6 вечера

Фитнес-тренера объясняют, что вечерняя тренировка практически ничем не отличается от занятий, проводимых в другое время. Главное – правильно составить комплекс упражнений. Учтите с тренером свои индивидуальные особенности, физическое состояние и поставленные цели.

Опираясь на собственный опыт тренеры отмечают, что лучшее время занятий – интервал с 17 до 19 часов. В этот период организм полон энергией и успеет восстановиться до сна. Если вы освобождаетесь позже и начинаете занятия с 20–21 вечера, то лучше заниматься медленными тренировками: йогой, пилатесом, стретчингом.

Поэтому помните, что вечер – не время ограничений. Выбирая разумный подход, вы можете сочетать спорт и вкусную пищу. И это никак не повлияет на вашу фигуру или самочувствие.