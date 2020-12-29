Не успевая доделать работу, мы откладываем ее на ночное время. Однако мало кто учитывает ущерб от такого ритма жизни.

Современный ритм жизни становится все быстрее. Соответственно растет количество задач, сообщает Tak Zdorovo. Ситуация становится особенно острой в преддверии новогодних праздников. Мало того, что мы пытаемся закрыть проекты и выполнить все важные задачи, так еще и возникает потребность посетить корпоративы, закупить подарки, убрать квартиру и начать заготавливать блюда.

Поэтому приходится завершать начатые дела ночью, откладывая сон на выходные. Однако, выполняя работу, мы отбираем в себя самое ценное – полноценное восстановление организма.

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Кроме того, существует большое количество людей, которые вынуждены работать по ночам на постоянной основе. Среди них медицинские работники, консультанты колл-центра, охранники и водители. Ситуация еще больше обострилась с переходом работников на дистанционную работу. Через окружающий шум, потребность проводить время с детьми и другие рутинные процедуры, некоторые из нас видит целесообразность отложить работу на вторую половину дня и засидеться до поздней ночи. Знакомо? Тогда эта статья как раз для вас.

Чем грозит работа в ночное время



Работа в ночное время / Фото Pexels

Работа в ночное время не является естественной для нашего организма, поэтому неудивительно, что она негативно отражается на нашем здоровье и самочувствии. Исследования ВОЗ доказали, что регулярная работа после полуночи повышу риск рака груди, заболеваний прямой кишки и простаты. Также у некоторых людей наблюдается нарушение естественных жизненных циклов, что приводит к ослаблению иммунитета. А что происходит в таком случае все и так прекрасно знают.

Также, согласно результатам исследования Гарвардского университета, работа с переменными циклами влияет на выработку инсулина и лептина – гормона сытости. В ходе эксперимента у участников, которые работали ночью и спали днем, отмечалось существенное повышение аппетита из-за колебаний уровня гормонов. Таким образом, поддерживая подобный инвертированный режим дня, у вас может возникнуть проблема с лишним весом.



Чем вредна работа в ночное время / Фото Pexels

Также ночная активность повышает уровень гормона стресса – кортизола. Из-за этого у участников эксперимента повысились артериальное давление и уровень сахара в крови, что часто случается на начальных стадиях сахарного диабета.

Еще одно исследование ночной работы показало, что из-за ночной работы в человека значительно снижается уровень серотонина – гормона счастья. Это вызывает увеличение раздражительности, расстройство сна и повышает склонность к депрессии.

Кроме этого, всем нам свойственно спать в темное время суток, поэтому естественно, что в это время снижается концентрация и внимательность.

"Отсыпаться" днем ​​менее эффективно, чем спать полноценным ночным сном. На этом фоне, при постоянной работе по ночам, у человека может развиваться хроническое недосыпание.

Старайтесь заканчивать все свои дела до вечера и ложитесь спать, отключившись от работы.