Дослідження показало, що загальна вага не має такого значення, як кількість жиру на талії. Дізнавайтесь про критичні показники у нашому матеріалі та порівнюйте зі своїми.

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Як розмір талії впливає на тривалість життя

Люди набирають вагу по-різному, ожиріння ж ділиться на кілька видів, з яких виокремити варто абдомінальне, яке проявляється в області черевної порожнини. Найбільший ризик передчасної смерті виявили саме у людей з цим ожирінням.

Науковці спробували знайти зв'язок між співвідношенням обсягу талії й стегон (WHR – waist-hip ratio) та ймовірністю ранньої смерті. Встановили, що найнижчий WHR сприяв найнижчому ризику передчасної смерті й навпаки. Визначити це просто: співвідношення об'ємів талії та стегон має бути приблизно однаковим. Якщо талія більша, то це вже ожиріння.

Цікаво: співвідношення талії та стегон більше впливає на тривалість життя чоловіків, ніж жінок.



Виміряйте свій розмір талії та вагу / Фото Pexels

Загалом об'єм талії впливає на здоров'я більше, ніж загальна повнота, тобто індекс маси тіла (ІМТ). Вирахувати його можна так: вагу у кілограмах поділити на зріст у метрах у квадраті. Показник від 18,5 до 25 означає, що вага нормальна, понад 25 – надмірна, понад 30 – присутнє ожиріння.

Щодо об'єму талії, то у чоловіків вона повинна бути меншою, ніж 90 сантиметрів, а у жінок – меншою, ніж 85 сантиметрів. Показник здоров'я вимірюється просто: об'єм талії ділимо на ріст. Все, що нижче за 0,5, є нормальним. Велике співвідношення свідчить про те, що печінка, серце та інші органи обростають жиром.

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Надлишок жиру провокує низку захворювань, які мають згубний вплив на здоров'я й можуть призвести навіть до смерті. Якщо відсоток жиру від загальної маси вищий за 25% у чоловіків та за 30% у жінок, то це може вплинути на розвиток діабету, гіпертонії тощо. Тому пильно стежте за своєю вагою і сантиметрами талії.