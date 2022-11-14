Найкращим варіантом запобігання небезпечних та смертельних хвороб є профілактика. Це основа доброго самопочуття, ефективності та якості життя загалом.

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Чому профілактика дуже важлива

Коли ви запобігаєте будь-яким захворюванням, це добре не лише для вашого гаманця. Вам не потрібно буде бігати від лікаря до лікаря, здаючи аналізи та проходячи огляди. У таких випадках організм стресує як від інтенсивної діагностики, так і від складного лікування. Профілактика вбереже вас.

Що ж це таке? Превенцією медики називають завчасну діагностику певної хвороби ще до моменту появи симптомів, а також вакцинацію, здорове харчування, сон, фізичну активність та менеджмент психічного статусу. Якщо коротко – ведення здорового способу життя та дотримання вказівок лікарів.

Одним із надважливих різновидів профілактики також є звернення до лікаря за індивідуальним скринінговим маршрутом. Це означає, що фахівець поглиблено збере анамнез, скарги та призначить обстеження індивідуально.



Не нехтуйте традиційними скринінгами / Фото Pexels

Загальний лабораторний скринінг включає:

загальний аналіз крові;

глюкоза;

загальний холестерин;

ТТГ (вільний);

АЛТ, АСТ;

загальний білірубін.

Також треба дослідити та виявити дефіцит важливих вітамінів і компонентів, аби вчасно почати прийом саплементів. Для цього лікарі рекомендують зробити скринінги на:

феритин;

фолієву кислоту;

вітамін В12;

вітамін D.

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Загалом медицина бачить людину, як цілісний організм. Цифри в аналізах лише частина процесу. Коли ви отримаєте результати, важливо звернутись до вашого лікаря, який, за потреби, допоможе з вибором ліків чи самлементів. Самостійно це робити не рекомендуємо.