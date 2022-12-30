Жири очолюють рейтинг найбільш калорійних продуктів в раціоні, адже в одному грамі є цілих 9 калорій. В організмі вони фігурують, як атоми вуглецю, які поєднуються з атомами водню або кисню.

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Цікаво, що в одному кілограмі жиру з тіла людини міститься 7 тисяч калорій, тож ви можете лише уявити, яка енергетична бомба жива в кожному з нас. Важливо розуміти, що людському організму є потрібними два типи. До того ж цей тандем насичених та ненасичених фігурує майже у всіх продуктах.

Яка різниця між насиченими та ненасиченими жирами

Загалом всі жири ділять на три категорії: довжина вуглецевого ланцюга, замінність або незамінність, насиченість або ненасиченість.

Структура жирної кислоти складається з трьох ланцюжків: посередині вуглець, до якого приєднуються атоми кисню і водню. Довжина ланцюга визначає, якою буде жирна кислота. Довголанцюгові – це ті жири, які при кімнатній температурі залишаються твердими. Це вершкове або кокосове масла. Коротколанцюгові кислоти навпаки залишаються рідкими, як от риб'ячий жир чи оливкова олія.

Тепер про популярне: насичені жири, або ж тверді, складаються з вуглецевого ланцюга, який повністю насичений атомами водню. Цікаво, що компоненти не вступають в реакцію з іншими хімічними сполуками, повільніше пересуваються кровотоком, довше там затримуються та знижують чутливість до холестерину. Відтак, з'являється ризик відкладення холестерину в стінках судин.

Яку роль відіграють насичені жирні кислоти:

• синтез гормонів і побудова клітинних мембран;

• стають джерелом енергії для організму;

• відповідають за засвоєння вітамінів і мікроелементів;

• покращують репродуктивну систему.



Насичені жири містяться в яйцях / Фото Pexels

Норма споживання насичених жирів на добу – 15 – 20 грамів. Їх можна знайти у цих продуктах:

• молоко;

• сир;

• яйця;

• гіркий шоколад.

Концентрацію більш корисних ненасичених жирів варто шукати у продуктах рослинного походження. Їх також називають рослинними жирами та поділяють на два типи: