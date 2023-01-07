Ми запитали у засновника та головного тренера клубу Shulak GYM Богдана Шулака, яке схуднення буде ефективним та на чому варто робити акцент.

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Як правильно худнути

Здорове і правильне схуднення передбачає комплексний підхід до проблеми зайвої ваги: правильне харчування, тренування та психологічний стан. Основним фактором якісного схуднення є саме психологічна рівновага, якої можна досягти за допомогою правильно побудованої цілі та схеми схуднення, про яку розповідаємо далі.

Тренер рекомендує приділяти більше уваги харчуванню, адже ваш результат більшою мірою залежить від того, що ви їсте і скільки.

Базовий принцип: кількість калорій, яка поступає, має бути меншою, ніж кількість калорій, яку ви тратите. Якщо цього не відбувається, скільки б ви не рухались, худнути людина не буде. 60% вашого результату – це харчування,

– зазначає Богдан Шулак.

При цьому не варто повністю себе обмежувати та відмовлятись від улюбленої шкідливої їжі. Потрібно тримати баланс. Все має мати певні пропорції: наприклад, 90% ми отримуємо хорошої і корисної їжі, а є 10% якихось смаколиків. Без смачного винагородження буде швидке вигорання.

Також організм має знати, що в нього є калорії. Якщо дуже довго їх немає, тіло починає думати, що людина голодує, тому переходить в режим максимальної економії,

– пояснює тренер.

Але не забувайте тримати себе в руках: дозвольте собі скуштувати невелику порцію улюбленого десерту. Надмірне переїдання буде мати свої наслідки, які ви побачите вже завтра на вагах.

Чи можливе схуднення без тренувань



Чи можна схуднути без тренувань / Фото Pexels

Можливе, якщо є дефіцит калорій. Ви мусите розуміти, що основні енергозатрати йдуть на роботу мозку, серця, легень і кишківника. А силова робота досить небагато забирає. Часто люди думають, якщо я з'їм снікерс, то трошки більше побігаю на біговій доріжці. Але тобі треба бігати 3 – 4 години, щоб його спалити,

– наголошує експерт.

Як отримати довгострокові результати

Тут знадобиться серйозна розмова із собою та непохитна ціль, яка теж буде довгостроковою. Якщо кінцевий результат для вас важливий, ви будете дотримуватися всіх рекомендацій та здорового способу і після схуднення.

"Якщо ми худнемо заради того, щоб схуднути, то результат розцінюється наступним чином: зараз треба постраждати, а потім все буде добре. Але все не буде добре, тому що людина вертається до старого способу життя", – підсумовує Богдан.