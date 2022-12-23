Які прості та ефективні водночас кардіо вправи можна виконувати, не відриваючи погляд від телевізора, ділимось у нашому матеріалі.

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Дослідники клініки Клівленда зазначають, що кардіотренування можуть покращити здоров'я суглобів, шкіри та мозку, вберегти від інсульту, високого рівня цукру, проблем з травленням та допомогти при схудненні. Своїм дієвим комплексом вправ поділилась сертифікована тренерка Вікторія Брейді.

Ходьба на місці

Ця вправа не передбачає особливих знань чи фізичної підготовки, тож повторити її зможе кожен. Станьте рівно, випряміть плечі та висуньте стегна трохи вперед. Тоді почергово підносимо праву і ліву ноги, залишаючись на місці. Виконуйте вправу близько 20 хвилин. За наявності, можете скористатись біговою доріжкою, це добряче спростить вам життя.

Біг на місці

Якщо ходьба вам набридла, можете ускладнити тренування бігом на місті. Виконується він так само, але у швидшому і більш інтенсивному темпі зі зігнутими у ліктях руках. Виконувати вправу потрібно також 20 хвилин на місці.



Біг або ходьба на місці будуть корисними / Фото Pexels

Стрибки

Чудово для виконання цієї вправи підійде мінібатут або скакалка. Ці девайси зроблять перегляд телевізора приємним та корисним водночас. Для цієї вправи потрібно всього 20 вільних хвилин.

Зробіть це веселим проведенням часу під час перегляду телевізора, подивившись, як високо ви можете стрибнути, або проявіть творчість, розбавляючи стрибки додатковими рухами. Є також багато відео на YouTube, якщо ви хочете переглянути відео з тренуваннями для прикладу на фоні, – пояснює тренерка.

Степ-аеробіка

Для такого виду тренувань вам знадобиться степ-платформа або якесь підвищення, щоб її замінити. Тут почергово потрібно підніматись та спускатись зі сходинки, чергуючи 10 – 15 підйомів на кожну ногу. Ви можете також поекспериментувати з рухами та додавати інші ритми тренуванню.

Танці

Для цього не потрібні жодні інструкції, оскільки танець можна інтерпретувати як завгодно. Почніть підстрибувати та рухатись, щоб зробити його веселим та енергійним, так ви змогли спалити багато калорій,

– пояснює Брейді.