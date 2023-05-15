Науковці винайшли метод, який може допомогти схуднути без дієт. Розповідаємо, що ж це за "чарівна палиця".

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Чи можна схуднути, не обмежуючи себе у їжі

Часто обіцянка відмовитись від шкідливої їжі забувається при першому ж застіллі. Наслідком стають не лише зайві кілограми, а й негативний вплив на ментальне здоров'я, адже ми картаємо себе за невміння стримуватись.

Викладач Стенфордського університету Клайд Вілсон вирішив допомогти таким людям і вигадав цікаву методику. Її називають "харчовим парашутом", ефективність нібито підтверджена протягом 2 років експериментів. Одразу можна подумати про незліченні дієти, спортивні навантаження, але все куди простіше.



Правильне харчування важливе для схуднення, але не завжди / Фото Pexels

Дослідження проводилось серед осіб, які хворіли на діабет другого типу. У чому ж була суть? Якщо є бажання з'їсти щось смачне, але шкідливе, перед цим перекусіть 200 грамами овочів (капусти, моркви, редиски, огірка, перцю тощо).

Виявилось, що дотримання правил "харчового парашута" покращувало показники здоров'я, які були ліпшими, ніж у людей, які вживали лише корисну їжу. В учасників навіть зменшився відсоток жиру в організмі.

Експерти вважають цей метод ще одним кроком до більш усвідомленого харчування: завдяки овочам ви з'їсте менше солодощів та фастфуду.