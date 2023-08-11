На метаболизм влияют многие факторы, которые невозможно контролировать: пол, генетика, возраст. Однако некоторые способы улучшить метаболизм существуют, и они не требуют дорогостоящих процедур или слишком больших усилий.

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Наращивайте мышцы

Регулярные тренировки могут улучшить ваше здоровье и способствовать потере веса. Но тело сжигает калории даже тогда, когда вы ничего не делаете, и уровень метаболизма в покое гораздо выше у людей с большой мышечной массой.

После каждого сеанса тренировки мышцы по всему телу активизируются и повышают среднюю суточную скорость метаболизма.

Пейте больше воды

Для обработки калорий организму требуется вода. А если ваше тело хотя бы немного обезвожено, это может существенно замедлить метаболизм. Одно из недавних исследований показало, что взрослые, которые выпивали по 8 стаканов воды в день, сжигали больше калорий, чем те, кто этого не делал.

Чтобы увеличить количество жидкости, которую вы потребляете ежедневно, попробуйте принять за привычку пить чашку воды или другого несладкого напитка во время каждого приема пищи.

Делайте перекусы

Оказывается, перекусы не вредны для фигуры, а совсем наоборот – они могут помочь улучшить метаболизм и потерять несколько калорий. Когда вы едите большие порции с многочасовыми перерывами между приемами пищи, ваш метаболизм замедляется, и продукты перевариваются сложнее.



Перекусы полезны для потери веса / Фото Pexels

Также эксперты убеждены, что регулярно перекусывающие люди едят меньше во время обеда и ужина, поэтому не стоит бояться набора веса из-за переедания.

Добавьте приправы к блюдам

Если вы любите острую пищу, хорошая новость для вас: она не только душистая и вкусная, но и полезна для потери веса. Оказывается, если к своему блюду вы добавите перец чили, это может ускорить сжигание калорий.

Впрочем, этот эффект временный, так что не стоит в своем похудении полагаться только на специи, и если вы едите острую пищу довольно часто, эффект может увеличиться.

Пейте кофе

Конечно, вы уже знаете, что кофе может предоставить вам заряд энергии и поможет сконцентрироваться. Впрочем, оказывается, кофе может предоставить еще несколько преимуществ вашему здоровью.

Если вы будете употреблять его умеренно, достаточно быстро заметите, что он кратковременно повышает скорость метаболизма. Кофеин может повысить вашу выносливость во время тренировок и сделать вас менее уставшими.