Чимало людей страждають від безсоння, яке насправді може бути спричинене цілою низкою різних факторів: генетика, вік, розпорядок дня, стрес тощо. Та деякі трюки допоможуть вам засинати швидше та легше. Про них розповіли доктор Каран Раджан та фізіологиня сну Стефані Ромішевск.

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Прокидайтеся в однаковий час

Ви можете подумати, що ця порада ніяк не пов'язана із засинанням вночі, проте це насправді одна з ключових звичок, яку вам просто необхідно освоїти. Навіть якщо попередньої ночі ви спали справді погано, ви маєте намагатися прокидатися щоранку в приблизно однаковий час.

Коли ви прокидаєтеся і засинаєте знову, ви даєте своєму мозку помилковий сигнал про те, що вам потрібні додаткові години сну, і це заплутує його. Часто люди думають, що лежання після пробудження допоможе їм почуватися краще, та насправді ви тільки посилюєте інерцію сну і стаєте більш млявими.

Лягайте спати в один час

Часто люди не мають стійкого графіка сну та лягають спати лише тоді, коли відчувають себе втомленими та сонними. Втім, якщо ви робитимете так, рано чи пізно можете зіштовхнутися з безсонням – вам доведеться лежати годинами, перш ніж ви зможете заснути.

Втім, якщо ви засинатимете в один час, вже за кілька тижнів ви помітите, що сонливість стає все більш передбачуваною.



Графік сну дуже важливий / Фото Pexels

Носіть протисонцеві окуляри

Ця порада може стати у пригоді для людей, які працюють вночі та змушені повертатися додому вже вранці. Після безсонної ночі останнє, що вам потрібно – це сонячне світло, адже так ваш мозок подумає, що вже настав час прокидатися.

Тож найкраще, що ви можете зробити – це носити протисонцеві окуляри. коли ви повертаєтеся додому з нічної зміни.

Одягайте маску для сну

Ще одна ймовірна причина, через яку ви не можете заснути – це зайве світло у вашій спальні. І ось як визначити це – якщо вночі ви бачите предмети навколо себе, у вас надто світлою

Маска для сну може вирішити цю проблему, тож скористайтеся нею.