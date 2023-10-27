Оказывается, места, в которых в вашем теле накапливается жир, зависят от многих факторов: например, генетика, пол, гормоны, образ жизни и возраст. О том, как потерять жир на бедрах, рассказала диетология Вероника Джонсон.

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Сократите потребление калорий

Один из лучших способов избавиться от лишнего жира в определенной зоне – это похудеть во всем теле. Поэтому для этого следует сократить потребление калорий и убедиться, что вы сжигаете их больше, чем потребляете. Таким образом вы точно добьетесь своей цели.

Впрочем, эксперты предупреждают, что вес следует терять безопасным и стабильным темпом. Кроме того, вы не должны чувствовать голод, откажитесь от обработанных высококалорийных продуктов: сладкой газировки, фаст-фуда, жареной пищи и т.д.

Соблюдайте сбалансированную диету

Конечно, еще один способ избавиться от лишнего жира на бедрах – это придавать приоритет питательным продуктам. Старайтесь потреблять в течение дня больше овощей, фруктов, целозерновых продуктов и бобовых, например, чечевицы, гороха и фасоли.

Потребляйте больше клетчатки

Клетчатка – это очень полезное питательное вещество, которое помогает нормализовать пищеварение и сбросить несколько лишних килограммов. Большинство взрослых, к сожалению, не употребляет достаточное количество клетчатки, а именно 22 – 34 грамма в день.

Убедитесь, что вы едите достаточно фруктов и овощей, которые богаты этим веществом.



Клетчатка полезна для похудения / Фото Pexels

Оставайтесь увлажненными

Употребление большого количества воды – это то, что может помочь потерять лишний вес. Это не только предотвращает обезвоживание, но и помогает организму работать гладко. Именно вода стимулирует немало функций в организме, и одна из них – сжигание жира; также вода может стимулировать ваш метаболизм и снизить аппетит.

Взрослым людям рекомендуют употреблять от 6 до 8 чашек жидкости в день, поэтому старайтесь соблюдать эту норму.

Занимайтесь аэробикой

И, конечно же, вам стоит помнить и о том, что не существует волшебного решения, которое помогло бы вам избавиться от жира на бедрах. То, что вам нужно – это комплексный подход и сочетание физических упражнений и сбалансированного правильного питания. Только это поможет не только эффективно сбросить вес, но и удержать его в долгосрочной перспективе.

И то, что вы можете попробовать – это регулярная аэробика. Эксперты советуют заниматься не менее 150 минут в неделю.