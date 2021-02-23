Мобильные телефоны давно стали продолжением наших рук, еще одной парой глаз и резервным мозгом. Но на этом их влияние не ограничился. Как утверждает наука, сегодня смартфоны продолжают менять наши пальцы, позвоночник и легкие.

Сегодня трудно представить, каким бы была жизнь без телефонов. С помощью них мы ориентируемся в пространстве, работаем, заводим знакомства и расслабляемся. Телефоны настолько прочно осели в нашей жизни, что начали видоизменять наше тело. Не верите? Тогда следующие 6 пунктов специально для вас.

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Пальцы и руки

Посмотрите на средний палец руки, которой вы пишете. Он окажется несколько деформированным. В большинстве школьников и студентов на этом пальце мозоль от ручки, именно она вызывает легкое выпирания. Возможно, через несколько поколений деформации не станет, ведь мы практически перестали писать от руки. Вместо этого мы скроллим, набираем и пользуемся тачпадом.



Как скролл влияет на пальцы / Фото Pexels

Цифровой прогресс беспокоит ортопедов и хирургов – к ним все чаще обращаются с болью в большом пальце или онемением рук из-за ежедневного использования мобильного телефона. Для этих симптомов даже появились свои термины.

Text claw – спазмы пальцев и боли в мышцах, которые возникают, когда мы быстро и монотонно нажимаем мышкой или листаем ленту инстаграм.



Cell phone elbow – онемение пальцев или покалывание в них, что появляется из-за того, что локоть долгое время находится в согнутом состоянии.

Вслед за определениями, интернет заполонили новые теории эволюции: смартфоны приведут к изменениям в твердых и мягких тканей. А телекоммуникационная компания Broadband Choices даже выпустила футуристический прогноз, предположив, как будет выглядеть человеческая рука в процессе цифровой эволюции:

Зрелище не из приятных: на среднем и безымянном пальцах – гелевая присоска, указательный палец имеет конусообразную форму и обостряется, большой и мизинец тоже заостренные и загнутые.

Нарушение осанки

Ученые считают, что даже несколько часов, проведенных за смартфонами, нарушают осанку и дыхание.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые провели эксперимент. По его условиям, участники были разделены на 2 группы: первая пользовалась смартфоном менее 4 часа в сутки, вторая – не ограничивала время, проведенное "в телефоне". Оказалось, что согнутое положение при использовании мобильного вызывает изменения в структуре шейных позвонков и нарушает дыхание. У людей со 2-й группы, мышцы респираторного тракта были ослаблены, а максимальная вентиляция легких – сниженая. Все эти проблемы касаются и пользователям компьютеров.

Влияние на лицо

В 2012 году в прессе появился термин "smartphone face", который описывает лицо с провисающей линией челюсти, двойным подбородком и выраженными морщинами в уголках губ. Пластический хирург Мервин Паттерсон в комментарии для Evening Standard рассказал, что все эти изменения происходят из-за положения нашей головы при использовании смартфона – обычно мы смотрим на экран, слегка вытянув шею вперед. По словам Паттерсона, такая поза ослабляет мышцы шеи и увеличивает гравитационное воздействие на челюсть. Хирург утверждает, что в последние годы к нему стали чаще обращаться пациенты именно с такими проблемами.

Ученые считают, что о влиянии мобильных на наши лица говорить рано. Однако исследования в этой области продолжаются.



Действительно ли голубой свет влияет на зрение и кожу / Фото Pexels

Другая сторона медали – синий свет экранов. Исследований о влиянии HEV-света на кожу лица не так уж и много. Те, что есть, повторяют: данных мало, поэтому сложно прийти к однозначным выводам. В то же время этот вопрос часто изучается компаниями, которые производят товары с защитой от голубого излучения (маски для лица, гаджеты, очки). Некоторые косметические компании проводят собственные исследования, которые утверждают, что HEV светло действует на кожу так же разрушительно, как UVA- и UVB-лучи. Впрочем, эти данные еще не подтверждены наукой.

Расстройства зрения

В 2018 году ученые из Университета Огайо рассказали о влиянии голубого света на глаза: якобы он ведет к разрастанию "молекул", которые вызывают дистрофию сетчатки. По словам авторов, голубой свет опасен для роговицы, поскольку не может блокировать его. После публикации исследования в СМИ вышло много материалов о том, что смартфоны провоцируют слепоту.

Вскоре эти новости были опровергнуты журналистами издания The Verge. Оказалось, что исследовательская группа только изучала, как он может повреждать клетки роговицы потенциально.

Американская академия офтальмологов считает, что реальный риск заключается скорее в синдроме сухого глаза. Когда мы слишком долго смотрим на экран, мы реже моргаем и фокусируемся на одной точке. Это приводит к ощущению "песка" в глазах, сухости и дискомфорту. Чтобы избежать их, офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут хотя бы на 20 секунд отводить взгляд от экрана и фокусироваться на отдаленных предметах.

Уменьшение сперматозоидов

Есть гипотеза, что хранение мобильного в кармане брюк может негативно влиять на мужскую фертильность. По данным некоторых исследований, радиочастотные электромагнитные волны приводят к окислительному стрессу в сперме, уменьшая количество сперматозоидов, их подвижность и жизнеспособность.

Но пока ученым не до конца понятно, как электромагнитные волны действуют на репродуктивную систему.

В любом случае даже если смартфон ухудшает качество спермы, достаточно надеть на него чехол и не носить его в кармане брюк. Тело впитывает на 15% меньше излучения с каждым миллиметром удаления устройства. А телефон, спрятанный в сумку, и вовсе не угрожает здоровью.

Воздействие на мозг

Еще в далеком 2017 году было обнаружено, что наши когнитивные способности ухудшаются, когда мы держим телефон в зоне досягаемости. Таким образом, одного лишь присутствия смартфона достаточно, чтобы занять место в нашей голове, вытесняя другие задачи.

Кроме этого мобильные телефоны заставляют нас становиться настоящими дофаминовыми наркоманами. Реакции, одобрение и быстрые социальные взаимодействия приносят немало удовольствия нашем мозгу. Активизируются системы вознаграждения, из-за чего пользователи соцсетей чувствуют себя довольными без затрат усилий и энергии. Этим активно пользуются разработчики: новые соцсети и приложения, новые формы коммуникации и еще больше поощрения лайков и подписок.