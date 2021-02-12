С чего следует начинать свой день? Зачем планировать завтрак заранее? Действительно ли существуют продукты, которые нельзя употреблять натощак? Ответами на все эти вопросы поделилась семейный врач Мария Гунькало.

Завтрак – первый прием пищи и уникальная возможность обеспечить свой организм энергией и питательными веществами. Конечно, завтрак зависит от образа жизни, вкусов и других особенностей человека. Но есть основные правила, которые нужно учесть при подготовке утреннюю трапезу.

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Обязательно ли завтракать

Однозначного ответа нет. Но скорее да, чем нет. Если кому-то некомфортно завтракать утром, это можно сделать позже, заставлять себя через силу не надо.

Преимущества завтрака:

регулярное питание помогает лучше распознавать чувство голода на сытости

помогает питаться сбалансировано

обеспечивает энергией для лучшей концентрации внимания

Однозначно лучше планировать завтрак!

Где

Выделите время дома или в кафе. Без гаджетов или экранов.

Когда

В течение нескольких часов после пробуждения. По моему мнению, это 1 – 3 часа, но правильного и неправильного времени для завтрака нет. Выбирайте время, которое подходит именно вам.

Чем завтракать

Будет хорошо, если в завтрак вы включите белки, жиры и углеводы.

Источники белка и жиров: яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, масла, мясо

яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, масла, мясо Углеводы: цельнозерновой выпечка, каши, хлопья или Гранола с невысоким содержанием сахара

цельнозерновой выпечка, каши, хлопья или Гранола с невысоким содержанием сахара Клетчатка: фрукты, овощи, ягоды

Завтрак должен быть сытным и сбалансированным.

Конечно, блинчики или панкейк могут входить в утреннее меню, но добавьте к такому завтраку йогурт, фрукты или орехи.

Что нельзя есть: развенчиваем мифы

На самом деле для здорового человека таких ограничений нет. И можно съесть все в пределах здоровой тарелки.

Кофе

На сегодня исследования не могут найти связи между "вредом" и кофе, что вы пьете натощак. И правда, некоторые люди могут испытывать изжогу или дискомфорт после кофе, но это не всегда зависит от того, что оно выпито на голодный желудок. Если вы чувствуете какие-то симптомы – лучше пейте после еды.

Кисломолочные продукты

Миф звучит так: кислота "убивает" бактерии в них, поэтому их не стоит есть натощак. Это не так. Кисломолочные продукты можно есть на завтрак или в любое другое время суток. Более того – это отличный вариант на завтрак

Помидоры, цитрусовые

У некоторых людей с ГЭРБ (рефлюкс, изжога), эти продукты могут провоцировать обострение симптомов. Для всех остальных – этого ограничения нет. Ешьте на здоровье!

Сладкое, выпечка, хлеб

Круассан, тост, хлеб, маленькая конфета к кофе могут дополнять завтрак. Завтракать исключительно тортами и сладостями, конечно не лучшая идея. Простые / быстрые углеводы не дают полноценного насыщения, поэтому очень скоро после такого завтрака вы будете голодными.

Мед

Если вам нравится пить воду с медом, или добавлять мед в кашу – делайте это. Но такое дополнение не является методом "оздоровления и долголетия".

Соки, смузи

Фруктовые / овощные соки и смузи входят в здоровый рацион, но из-за высокого содержания сахара, их рекомендуемая порция – 150 миллилитров. К тому же напитки не должны заменять цельные фрукты и овощи. Если выбираем между соком и смузи – лучше выбрать смузи, поскольку там больше клетчатки.

Фрукты

Всем рекомендуется есть 4 – 5 порций различных фруктов и овощей в течение суток. Поэтому, включая их в завтрак, вы легко можете придерживаться этого правила.

Чеснок и лук

Добавить в завтрак можно, если вы любите и вам ок, но напомню что чеснок не защитит от вируса. Если вам подходит – добавляйте в блюда, если вызывает дискомфорт – не ешьте.