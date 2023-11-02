Для того, щоб ваш імунітет добре працював, і ви могли швидко подолати застуду, вам потрібний повноцінний нічний сон. Та з постійним кашлем і пробудженнями серед ночі ви навряд чи зможете добре боротися з вірусом. Про те, як правильно спати під час застуди, розповів експерт зі сну Том Вайт.

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Як правильно спати під час застуди

Том Вайт переконаний, що головне, про що варто пам'ятати під час сну з хворобою – це тримати голову, шию та плечі піднятими. Саме це допоможе зменшити постназальне стікання. Він переконаний, що припіднята поза для сну допоможе слизу ефективніше відтікати та перешкодити закладеності носа.

Якщо це можливо, ви повинні підняти узголів’я свого ліжка, щоб все ліжко було нахилене вгору, але ваш хребет краще підтримувався матрацом,

– розповів він.

Та якщо ви не можете цього зробити, ви можете скласти якомога більше подушок і ковдр під спину, щоб створити опору для неї та шиї. Ще одна неприємна проблема під час застуди, якої не так просто позбутися – неможливість вдихнути повітря носом через закладеність.



Поза для сну на спині найкраща під час хвороби / Фото Pexels

Для того, щоб усунути її, доктор Вайт пропонує швидку п'ятихвилинну процедуру відпарювання обличчя перед сном.

Пара може допомогти розслабити ваші дихальні шляхи, розрідити слиз і допомогти вам краще дихати,

– поділився лікар.

Для цього вам потрібно наповнити миску чи раковину теплою чи гарячою водою, проте переконайтеся, що вона не кипляча та не настільки гаряча, щоб ви ошпарилися парою.

Візьміть банний рушник і нахиліться над раковиною, тримаючи обличчя подалі від води, і дозвольте пару та теплому повітрю потрапити у ваш ніс і легені, дихаючи повільно й глибоко,

– розповів Том Вайт.

Втім, уникайте прийняття ванни чи відвідання душу прямо перед сном. Попри те, що пара від води може зняти закладеність носа, вона також може збільшити температуру тіла, і ви не почуватиметеся комфортно протягом ночі.