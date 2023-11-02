Для того чтобы ваш иммунитет хорошо работал, и вы могли быстро преодолеть простуду, вам нужен полноценный ночной сон. Но с постоянным кашлем и пробуждениями ночью вы вряд ли сможете хорошо бороться с вирусом. О том, как правильно спать во время простуды, рассказал эксперт по сну Том Уайт.

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Как правильно спать во время простуды

Том Уайт убежден, что главное, о чем следует помнить во время сна с болезнью – это держать голову, шею и плечи поднятыми. Именно это поможет уменьшить постназальное стекание. Он убежден, что приподнятая поза для сна поможет слизи более эффективно оттекать и помешать заложенности носа.

Если это возможно, вы должны поднять изголовье своей кровати, чтобы вся кровать была наклонена вверх, но ваш позвоночник лучше поддерживался матрасом,

– рассказал он.

Но если вы не можете этого сделать, вы можете сложить как можно больше подушек и одеял под спину, чтобы создать опору для нее и шеи. Еще одна неприятная проблема во время простуды, от которой не так просто избавиться – невозможность вдохнуть воздух носом из-за заложенности.



Поза для сна на спине лучшая во время болезни / Фото Pexels

Для того чтобы устранить ее, доктор Вайт предлагает скорую пятиминутную процедуру отпаривания лица перед сном.

Пара может помочь расслабить ваши дыхательные пути, разредить слизь и помочь вам лучше дышать,

– поделился врач.

Для этого нужно наполнить миску или раковину теплой или горячей водой, однако убедитесь, что она не кипящая и не настолько горячая, чтобы вы ошпарились паром.

Возьмите банное полотенце и наклонитесь над раковиной, держа лицо подальше от воды, и позвольте пару и теплому воздуху попасть в ваш нос и легкие, дыша медленно и глубоко,

– рассказал Том Уайт.

Впрочем, избегайте принятия ванны или посещения душа прямо перед сном. Несмотря на то, что пар от воды может снять заложенность носа, он также может увеличить температуру тела, и вы не будете чувствовать себя комфортно в течение ночи.