Аби у майбутньому вберегти ваш гаманець від невдалих та непотрібних покупок, ми створили добірку "шкідливих" речей. Тримайтесь якомога далі в магазині від них.

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Який одяг зайвий у гардеробі

Кардиган без застібок

Саме так, приталені кардигани, які не мають застібки, давно вийшли з моди, тож лише псуватимуть ваші образи. Користі з такої речі теж небагато. У холодну пору не одягнеш, а в теплу можна і без нього обійтись. Краще віддати перевагу теплим оверсайз-кардиганам грубої в'язки – вони і зігріють, і гарно доповнять будь-який образ.



Обирайте практичність / Фото з інстаграму

Тонкі трикотажні лонгсліви

Оздоблені мереживом чи блискітками різного крою трикотажні вироби точно не зроблять із вас супермодницю. Якщо ви не надто орієнтуєтесь в тенденціях та не вмієте створювати надсучасні образи, запам'ятайте одне правило: мінімалізм – ваше все. На заміну максималістичним принтам, кроям та оздобленню приходить базова водолазка.



Мінімалізм ваше все / Фото Pexels

Коротка сукня-светр

Ця річ наче є, але наче й нема. Часто цей агрегат просто чекає свого "зіркового" часу на полицях гардероба. Призначення такої одежі незрозуміле та й це точно не найсучасніший крій. Замість цього варіанту варто обрати або короткий светр, або ж не приталену трикотажну сукню довжини міді. Це чудовий варіант практично для будь-якої фігури і стилізувати його дуже легко.



Віддавайте перевагу довжині міді / Фото з інстаграму

Приталені укорочені жакети

Маскулінність вже давно не лише стиль зірок. Піджаки, наче з чоловічого плеча, вміло інтегрувались у гардероб багатьох навіть не найстильніших персон. Боятись таких великих акцентів не варто, а експериментувати точно треба. Тож пропонуємо прибрати з гардероба давно не стильні обтислі короткі жакети і відправитись на пошуки нових модних віянь.



Маскулінний крій жакета / Фото Pexels

В осінній період потрібен надійний захист від вірусних захворювань і застуд. Як вберегти себе та найрідніших, розповідаємо у нашому матеріалі.

Джинси скінні

Цій речі точно знайдуться кращі та куди комфортніші заміни у вигляді джинсів MOM, бананів (якщо у вас стрункі ніжки) чи універсальної широкої моделі палаццо. Не бійтесь придбати на розмір більші та залишити кілька вільних сантиметрів на талії: це візуально зробить вас стрункішою, приховає зайві сантиметри та дозволить навіть трішки поправитись від улюбленого солодкого.



Обирайте широкі варіанти / Фото Pexels