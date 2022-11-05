Особливий зв'язок існує між нервовою систему та епідермісом, який забезпечує спільний зародковий листок. Тож сигнали про проблеми приходять і шкірі, а вона "тішить" вас низкою наслідків.

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Як стрес впливає на шкіру

Стрес – це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Слідом за нервовою системою реагують гормони, тож у крові з'являється кортизол, адреналін та норадреналін, які починають масштабно діяти:

мікроциркуляція крові сповільнюється;

виникає спазм судин та капілярів;

знижується рівень естрогенів: вони якраз відповідальні за здоров'я шкіри;

імунна система слабшає;

виробляється гіалуронідаза – фермент, що розщеплює гіалуронову кислоту.



Як вберегти шкіру від впливу стресу / Фото Pexels

Хронічний стрес, очевидно, робить наслідки для стану нашої шкіри катастрофічними, тож ми "зі швидкістю світла" втрачаємо молодість, пружність та якість шкіри. Зрозуміло, що тривалий негативний вплив стресу буде мати більш глобальні наслідки.

Варто очікувати уповільнення процесу оновлення клітин шкіри (ваш роговий шар стає тьмяним), зниження функцій захисного бар'єра, зокрема контролю розмноження умовно-патогенних мікроорганізмів, появу зморшок, гіперчутливість до алергенів, сонця, вітру та надмірного синтезу шкірного сала.

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.

Як допомогти шкірі

Перш за все, намагаємось ліквідувати причину появи негативних наслідків. Мінімізувати вплив стресу можна за допомогою синтезу "позитивних" гормонів – дофаміну, окситоцину, серотоніну й ендорфіну: