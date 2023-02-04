Водночас підвищення температури у зимовий період може бути небезпечним через ризик розвитку низки вірусних захворювань. Розповідаємо про це детальніше.
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Чому тепла зима – не завжди добре
Якщо цьогоріч ви помітили певні зміни у своєму організмі, то не дивуйтесь. Тепла зима через коливання температури може знижувати імунітет, що негативно впливає на судинні системи організму.
Особливо уважно за своїм станом слід стежити гіпертонікам і астматикам. Може виникнути нездужання і в алергіків, а також у пацієнтів з гастритом, хворобою нирок та підшлункової залози. У багатьох в такий погодний період збивається біологічний ритм в організмі, порушується режим сну, виникає відчуття втоми, занепаду сил,
– цитує терапевтку Ірина Вариш "Високий Замок".
Фахівці наголошують, що плюсова температура стає причиною мутації багатьох видів вірусів, що можуть спричинити розвиток вірусної пневмонії. Її головні симптоми – проблеми з диханням, наявність кашлю, відчуття нестачі повітря, підвищення температури до високих цифр.
Стежте за організмом взимку / Фото Pexels
Водночас у чутливих людей проявляються проблеми зі сном, у них збивається біологічний годинник, з'являються неврози та хронічна втома.
Щоб зміцнити імунну систему у такий теплий період, медики дали кілька порад: мінімізувати стресові ситуації, дотримуватись здорового раціону, не забувати про фізичні вправи й більше спати.