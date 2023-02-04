Водночас підвищення температури у зимовий період може бути небезпечним через ризик розвитку низки вірусних захворювань. Розповідаємо про це детальніше.

Дізнавайтесь Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Чому тепла зима – не завжди добре

Якщо цьогоріч ви помітили певні зміни у своєму організмі, то не дивуйтесь. Тепла зима через коливання температури може знижувати імунітет, що негативно впливає на судинні системи організму.

Особливо уважно за своїм станом слід стежити гіпертонікам і астматикам. Може виникнути нездужання і в алергіків, а також у пацієнтів з гастритом, хворобою нирок та підшлункової залози. У багатьох в такий погодний період збивається біологічний ритм в організмі, порушується режим сну, виникає відчуття втоми, занепаду сил,

– цитує терапевтку Ірина Вариш "Високий Замок".

Фахівці наголошують, що плюсова температура стає причиною мутації багатьох видів вірусів, що можуть спричинити розвиток вірусної пневмонії. Її головні симптоми – проблеми з диханням, наявність кашлю, відчуття нестачі повітря, підвищення температури до високих цифр.



Стежте за організмом взимку / Фото Pexels

Водночас у чутливих людей проявляються проблеми зі сном, у них збивається біологічний годинник, з'являються неврози та хронічна втома.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Щоб зміцнити імунну систему у такий теплий період, медики дали кілька порад: мінімізувати стресові ситуації, дотримуватись здорового раціону, не забувати про фізичні вправи й більше спати.