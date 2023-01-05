Для збереження гарної форми потрібна присутність комбінації білків, жирів, вуглеводів та трошки спорту. Як це поєднати з шаленим графіком роботи, ділимось далі.

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Як зберегти форму

Головний вплив на вашу вагу має те, що виїсте протягом дня та скільки. Цей принцип актуальний як при збереженні ваги, так і для схуднення, тож зосереджуватись, перш за все, варто саме на плануванні харчування. Дефіцит калорій стане у пригоді тим, хто продовжує боротись із зайвою вагою. А для збереження форми засновник та головний тренер клубу Shulak GYM Богдан Шулак рекомендує наступне.

Вам треба виключити з раціону фаст-фуд або звести його до мінімуму. Якщо ви споживаєте їжу, треба розділяти білки, жири і вуглеводи, розуміти, де і скільки їх міститься. Найгірша комбінація, яка впливає на зайву вагу, це вуглеводи плюс жири,

– пояснює тренер.

Річ у тім, що жирна їжа повільно підвищує показники інсуліну. Вуглеводи при потраплянні в організм миттєво згорають та відходять в енергію, відіграючи роль соломи. Мікс жирів та вуглеводів, тобто фаст-фуд у своїй найкращій подобі, змушує інсулін різко підніматись, а жири організм розкидає у небажані кутки тіла.



Дотримуйтесь балансу білків, жирів та вуглеводів / Фото Pexels

Саме тому важливо, щоб у раціоні були присутні всі категорії. Їхні пропорції залежать від кінцевої цілі, яку ви переслідуєте: для набору маси необхідно більше вуглеводів, спалювання жиру потребує більше жирів і менше вуглеводів, а при сушці варто робити акцент на білках. Також не забувайте про фізичні навантаження, від яких залежить 40% вашого результату.

Більше гуляйте. Якщо у вас є собака – це прекрасно: влаштовуйте прогулянки хоча б годину зранку і годину ввечері. Катайтесь з дітьми на велосипедах, робіть якусь корисну активність хоча б 30 хвилин на день. Це буде допомагати вам тримати себе у формі,

– зазначає Богдан Шулак.

Також для підтримки форми ви можете виконувати різноманітні вправи вдома. Для цього не завжди потрібно багато часу та зусиль. Ми запитали Богдана, який існує мінімум: всього 15 ефективно використаних хвилин принесуть користь для вас.

"Вправи мають залучати максимальну кількість груп м'язів. Якщо ми говоримо про жінку, це обов'язково нижні кінцівки, сідниці, стегна, біцепси. Можна робити присідання, вистрибування, віджимання. Тобто в роботі мають бути залучені максимальна кількість груп м'язів або максимально великі групи", – підсумовує тренер.