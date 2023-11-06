Одна з найкращих речей, які ви можете зробити для свого здоров'я – це обмежити споживання цукру, адже він ніколи не є корисним для вас. Дієтологиня Емі Гудсон розповіла про головні ознаки того, що ви споживаєте надто багато цього продукту.

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Ви постійно хочете цукру

Дієтологиня переконана, що постійна тяга до цукру може означати, що ви їсте надто багато їжі чи напоїв, що містять багато цукру. Це відбувається через те, що часте споживання цукру призводить до циклу тяги до його надмірного споживання через стрибки й падіння цукру в крові.

Такі продукти мають дуже високий глікемічний індекс та дуже швидко засвоюються організмом. Зокрема, варто уникати газованих напоїв, цукерок, пончиків, кексів тощо.

Ви маєте проблеми з зубами

Якщо проблеми зі здоров'ям ротової порожнини переслідують вас регулярно, це також може бути ознакою того, що ви їсте цукор надто часто.

Саме споживання солодкого є однією з головних причин появи карієсу на зубах. Він з'являється тоді, коли бактерії ротової порожнини поглинають цукор та метаболізують його, а потім утворюють кислоту, що послаблює зубну емаль.



Через цукор може з'явитися карієс / Фото Pexels

Ви відчуваєте хронічний біль

Виявляється, постійне споживання великої кількості цукру може навіть призвести до хронічного болю. Одне з досліджень Journal of Clinical Medicine показує, що надмірна кількість цукру може підсилити хронічний біль у пацієнтів, які страждають від остеоартриту.

Окрім того, шкідливий цукор і тоді, коли ви маєте запалення.

Ви постійно голодні

Якщо ви думаєте, що перекус цукеркою чи солодкою булочкою наситить вас, це не так. Натомість ви відчуватимете голод навіть сильніше, ніж раніше, і вам важко відчути, наскільки ви насправді насичені.

Окрім того, надто велика кількість цукру може перешкоджати роботі гормону лептину в організмі, а саме він регулює почуття голоду.

У вас підвищений кров'яний тиск

І, зрештою, постійне споживання цукру може призвести до того, що у вас підвищиться артеріальний тиск. Найбільш шкідливо це для людей у старшому віці – одне з досліджень навіть показало, що існує зв'язок між споживанням солодкого і підвищенням тиску у людей віком від 65 до 80 років.

Доданий цукор підвищує рівень кислот в організмі та пригнічує вироблення оксиду азоту, який потрібен для підтримки гнучкості судин.