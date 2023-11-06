Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья – это ограничить потребление сахара, ведь он никогда не полезен вам. Диетология Эми Гудсон рассказала о главных признаках того, что вы потребляете слишком много этого продукта.

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Вы постоянно хотите сахара

Диетология убеждена, что постоянная тяга к сахару может означать, что вы едите слишком много пищи или напитков, содержащих много сахара. Это происходит из-за того, что частое потребление сахара приводит к циклу тяги к его чрезмерному потреблению из-за скачков и падения сахара в крови.

Такие продукты обладают очень высоким гликемическим индексом и очень быстро усваиваются организмом. В частности, следует избегать газированных напитков, конфет, пончиков, кексов и т.д.

У вас проблемы с зубами

Если проблемы со здоровьем полости рта преследуют вас регулярно, это также может быть признаком того, что вы едите сахар слишком часто.

Само употребление сладкого является одной из главных причин появления кариеса на зубах. Он появляется тогда, когда бактерии полости рта поглощают сахар и метаболизируют его, а затем образуют кислоту, что ослабляет зубную эмаль.



Из-за сахара может появиться кариес / Фото Pexels

Вы чувствуете хроническую боль

Оказывается, постоянное потребление большого количества сахара может даже привести к хроническим болям. Одно из исследований Journal of Clinical Medicine показывает, что избыточное количество сахара может усилить хроническую боль у пациентов, страдающих остеоартритом.

Кроме того, вреден сахар и тогда, когда у вас есть воспаление.

Вы постоянно голодны

Если вы думаете, что перекус конфетой или сладкой булочкой насытит вас, это не так. Зато вы будете чувствовать голод даже сильнее, чем раньше, и вам трудно почувствовать, насколько вы действительно насыщены.

Кроме того, слишком большое количество сахара может препятствовать работе гормона лептина в организме, а именно он регулирует чувство голода.

У вас повышенное кровяное давление

И, наконец, постоянное потребление сахара может привести к тому, что у вас повысится артериальное давление. Наиболее вредно это для людей в старшем возрасте – одно из исследований показало, что существует связь между потреблением сладкого и повышением давления у людей в возрасте от 65 до 80 лет.

Добавленный сахар повышает уровень кислот в организме и подавляет выработку оксида азота, необходимого для поддержания гибкости сосудов.