Як уникнути занепаду сил і паніки: 3 поради психіатра
Саверіо Томаселла – французький психоаналітик, автор книг та засновник центр досліджень у галузі психоаналізу ділиться рецептами, які допоможуть уникнути занепаду сил.
Синдром хронічної втоми сьогодні поширене явище, яке провокує занепад сил, тривожність та паніку. У групі ризику знаходяться жителі великих міст, люди з підвищеною відповідальністю та ті, хто нещодавно переніс вірусні інфекції, повідомляє Корисно 24.
Як боротися з цим станом розповідає психоаналітик Саверіо Томаселлі.
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Як боротися зі стресом / Фото Pexels
Профільтруйте оточення
Для тих, хто гостро реагує на всі зовнішні подразники варто зупинитися та припинити всі комунікації, які з'їдають ваш час і енергію. Сам терапевт користується такими техніками:
- обмежує час, витрачений на телефонні розмови;
- не реагує на всі сповіщення в соцмережах, смс-ки та електронні листи. На найважливіші з них відписує коротко та лаконічно;
- не шукає розв'язання проблеми за інших людей, якщо вони про це не просили;
- говорить "ні", якщо відчуває втому та просить завершити розмову, якщо засмучений;
- знаходить час, що розслабитися та відпочити наодинці.
Живіть в задоволення
Скористайтеся звільненим часом, щоб знайти хобі та розпочати займатися улюбленою справою. Подумайте, що вам приносило задоволення в дитинстві, що ви завжди відкладали на потім, що могло б принести вам радість. Спробуйте:
- робити щось руками: вишивати, малювати, розфарбовувати, ліпити з глини;
- виділити час на перегляд документального фільму або серіалу;
- переслухати улюблені альбоми на платівках;
- прочитати нові книги або написати щось самостійно;
- провести час з сім'єю, друзями, знайомими-оптимістами;
- згадати прекрасні моменти з минулого;
- перемикнути увагу та попрацювати над проєктом на який раніше не хватало часу;
- відвідати віртуальний музей.
Уникайте джерел, які провокують паніку
- відмовтеся від надлишку інформації;
- відпустіть ситуацію та перестаньте спостерігати за розвитком подій;
- обмежте перегляд новин до 10 хвилин на добу.
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