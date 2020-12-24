Саверіо Томаселла – французький психоаналітик, автор книг та засновник центр досліджень у галузі психоаналізу ділиться рецептами, які допоможуть уникнути занепаду сил.

Синдром хронічної втоми сьогодні поширене явище, яке провокує занепад сил, тривожність та паніку. У групі ризику знаходяться жителі великих міст, люди з підвищеною відповідальністю та ті, хто нещодавно переніс вірусні інфекції, повідомляє Корисно 24.

Як боротися з цим станом розповідає психоаналітик Саверіо Томаселлі.

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Як боротися зі стресом / Фото Pexels

Профільтруйте оточення

Для тих, хто гостро реагує на всі зовнішні подразники варто зупинитися та припинити всі комунікації, які з'їдають ваш час і енергію. Сам терапевт користується такими техніками:

обмежує час, витрачений на телефонні розмови;

не реагує на всі сповіщення в соцмережах, смс-ки та електронні листи. На найважливіші з них відписує коротко та лаконічно;

не шукає розв'язання проблеми за інших людей, якщо вони про це не просили;

говорить "ні", якщо відчуває втому та просить завершити розмову, якщо засмучений;

знаходить час, що розслабитися та відпочити наодинці.

Живіть в задоволення

Скористайтеся звільненим часом, щоб знайти хобі та розпочати займатися улюбленою справою. Подумайте, що вам приносило задоволення в дитинстві, що ви завжди відкладали на потім, що могло б принести вам радість. Спробуйте:

робити щось руками : вишивати, малювати, розфарбовувати, ліпити з глини;

: вишивати, малювати, розфарбовувати, ліпити з глини; виділити час на перегляд документального фільму або серіалу;

переслухати улюблені альбоми на платівках;

прочитати нові книги або написати щось самостійно;

або написати щось самостійно; провести час з сім'єю, друзями, знайомими-оптимістами;

друзями, знайомими-оптимістами; згадати прекрасні моменти з минулого;

перемикнути увагу та попрацювати над проєктом на який раніше не хватало часу;

та попрацювати над проєктом на який раніше не хватало часу; відвідати віртуальний музей.

Уникайте джерел, які провокують паніку