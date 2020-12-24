Как избежать упадка сил и паники: 3 советы психиатра
Саверио Томаселли – французский психоаналитик, автор книг и основатель центра исследований в области психоанализа делится рецептами, которые помогут избежать упадка сил.
Синдром хронической усталости сегодня распространенное явление, которое провоцирует упадок сил, тревожность и панику. В группе риска находятся жители крупных городов, люди с повышенной ответственностью и те, кто недавно перенес вирусные инфекции, сообщает Полезно 24.
Как бороться с этим состоянием рассказывает психоаналитик Саверио Томаселли.
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Как бороться со стрессом / Фото Pexels
Профильтруйте окружение
Для тех, кто остро реагирует на все внешние раздражители, стоит остановиться и прекратить все коммуникации, которые съедают ваше время и энергию. Сам терапевт пользуется такими техниками:
- ограничивает время, затраченное на телефонные разговоры;
- не реагирует на все уведомления в соцсетях, смс-ки и электронные письма. На важнейшие из них отписывает коротко и лаконично;
- не ищет решения проблемы других людей, если они об этом не просили;
- говорит "нет", если чувствует усталость и просит завершить разговор, если расстроен;
- находит время, что расслабится и отдохнуть наедине.
Живите в удовольствие
Воспользуйтесь свободным временем, чтобы найти хобби и начать заниматься любимым делом. Подумайте, что вам доставляло удовольствие в детстве, что вы всегда откладывали на потом, что могло бы принести вам радость. Попробуйте:
- делать что-то руками: вышивать, рисовать, раскрашивать, лепить из глины;
- выделить время на просмотр документального фильма или сериала;
- прослушать любимые альбомы на пластинках;
- прочитать новые книги или написать что-то самостоятельно;
- провести время с семьей; друзьями, знакомыми-оптимистами;
- вспомнить прекрасные моменты из прошлого;
- переключить внимание и поработать над проектом на который раньше не хватало времени;
- посетить виртуальный музей.
Избегайте источников, которые провоцируют панику
- откажитесь от избытка информации;
- отпустите ситуацию и перестаньте наблюдать за развитием событий;
- ограничьте просмотр новостей до 10 минут в сутки.
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