Саверио Томаселли – французский психоаналитик, автор книг и основатель центра исследований в области психоанализа делится рецептами, которые помогут избежать упадка сил.

Синдром хронической усталости сегодня распространенное явление, которое провоцирует упадок сил, тревожность и панику. В группе риска находятся жители крупных городов, люди с повышенной ответственностью и те, кто недавно перенес вирусные инфекции, сообщает Полезно 24.

Как бороться с этим состоянием рассказывает психоаналитик Саверио Томаселли.

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Как бороться со стрессом / Фото Pexels

Профильтруйте окружение

Для тех, кто остро реагирует на все внешние раздражители, стоит остановиться и прекратить все коммуникации, которые съедают ваше время и энергию. Сам терапевт пользуется такими техниками:

ограничивает время, затраченное на телефонные разговоры;

не реагирует на все уведомления в соцсетях, смс-ки и электронные письма. На важнейшие из них отписывает коротко и лаконично;

не ищет решения проблемы других людей, если они об этом не просили;

говорит "нет", если чувствует усталость и просит завершить разговор, если расстроен;

находит время, что расслабится и отдохнуть наедине.

Живите в удовольствие

Воспользуйтесь свободным временем, чтобы найти хобби и начать заниматься любимым делом. Подумайте, что вам доставляло удовольствие в детстве, что вы всегда откладывали на потом, что могло бы принести вам радость. Попробуйте:

делать что-то руками : вышивать, рисовать, раскрашивать, лепить из глины;

: вышивать, рисовать, раскрашивать, лепить из глины; выделить время на просмотр документального фильма или сериала;

или сериала; прослушать любимые альбомы на пластинках;

прочитать новые книги или написать что-то самостоятельно;

или написать что-то самостоятельно; провести время с семьей ; друзьями, знакомыми-оптимистами;

; друзьями, знакомыми-оптимистами; вспомнить прекрасные моменты из прошлого;

переключить внимание и поработать над проектом на который раньше не хватало времени;

и поработать над проектом на который раньше не хватало времени; посетить виртуальный музей.

Избегайте источников, которые провоцируют панику