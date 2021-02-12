Як чудово спостерігати за снігом та чути його морозний хрускіт під ногами. Зимова пора неймовірно красива, втім, інколи тривале перебування на вулиці в холодну погоду може закінчитись гострою респіраторною вірусною інфекцією, яку ще називають ГРВІ. Що ж робити, щоб уникнути захворювання? Розповідаємо у нашій статті.

За даними Вікіпедії, ГРВІ характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Передусім хвороба уражає ніс, але можливим є поширення на горло, навколоносові пазухи та гортань.

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Характерні ознаки й симптоми захворювання з'являються протягом 2-х діб після інфікування. Зазвичай це:

кашель

біль у горлі

нежить

чхання

головний біль

гарячка (частіше помірна)



Як уникнути ГРВІ / Фото Pixabay

Важливо! Схожі до ГРВІ симптоми виникають і у хворих на грип, однак в останніх вони звичайно проявляються значно гостріше. Окрім того, грип набагато рідше зумовлює нежить.

Зазвичай, одужання настає через 5 – 7 діб, а деякі симптоми можуть зберігатися до 3-х тижнів. У рідкісних випадках, на тлі інших захворювань, ГРВІ може ускладнитись запаленням легень.

Цікава інформація. Відомо, що людина стикається із цим захворюванням ще зі стародавніх часів. Симптоми ГРВІ (застуди) та її лікування описані в єгипетському папірусі Еберса – найстарішому відомому нам медичному тексті, що був написаний близько 16 століття до нашої ери.

Профілактика захворювання

Оскільки специфічної профілактики ГРВІ немає, слід намагатися уникнути розвитку захворювання. Це можливо за умови:

повноцінного та збалансованого раціону;

раціону; загартовування організму (наприклад, регулярні фізичні навантаження);

(наприклад, регулярні фізичні навантаження); вибору одягу та взуття згідно з погодними умовами;

зменшення тривалості перебування на вулиці в холодну пору;

уникнення людних місць;

людних місць; дотримання гігієнічних та епідеміологічних норм.

У випадку, якщо уникнути хвороби не вдалось, зверніться за консультацією до лікаря та використовуйте безпечні й ефективні препарати натурального походження.



ГРВІ: симптоми та профілактика / Інфографіка 24 каналу

Поради щодо лікування



Грип-Хеель можна використовувати при перших симптомах хвороби / Фото Heel

При перших симптомах хвороби можна застосовувати препарат Грип-Хеель, який має:

дезінтоксикаційну

протизапальну

імунокоригуючу дію, яка базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій

Препарат застосовують у комплексному лікуванні та профілактиці ГРВІ та гострих запальних захворювань, які супроводжуються інтоксикацією.



Ангін-Хеель С / Фото Heel

Поява першіння, сухості та печіння в горлі здебільшого є першими ознаками можливого розвитку фарингіту чи тонзиліту. Через певний проміжок часу з’являється біль в горлі, що посилюється при ковтанні. В таких випадках можна звернути увагу на Ангін-Хеель С – це натуральний препарат, що застосовується при початкових клінічних проявах фарингіту, тонзиліту. Його прийом в активну фазу захворювання сприяє легшому протіканню хвороби, прискорює процес одужання та запобігає розвиток ускладнень.

До основних клінічних ефектів препарату належать:

активація захисних сил організму

протизапальна дія

антисептична дія

дезінтоксикаційна дія

Важливо! Відомо, що саме хронічні тонзиліти та фарингіти є причиною розвитку таких захворювань як хронічний бронхіт, пієлонефрит, гломерулонефрит, ревматичний мітральний та аортально-мітральні вади серця, ревматичний міокардит.



Еуфорбіум композитум Назентропфен С допомагає усунути закладеність носа / Фото Heel

При перших симптомах закладеності носу зверніть увагу на Еуфорбіум композитум Назентропфен С. Він допоможе вільно дихати: зменшить набряк слизової оболонки носу та забезпечить протизапальну, противірусну, імунокоригуючу та протиалергічну дію. Дослідження за його участі довели, що Еуфорбіум композитум Назентропфен С:

наділений комплексною багатоцільовою дією на найбільш поширені віруси верхніх дихальних шляхів

на найбільш поширені віруси верхніх дихальних шляхів підтримує функції слизової оболонки носа

має науково і клінічно підтверджену безпеку та ефективність

ефективний при синуситі й риніті, як ксилометазолин, але краще переноситься пацієнтами

безпечний для пацієнтів будь-якого віку

для пацієнтів будь-якого віку не викликає синдрому відміни

безпечний при одночасному застосуванні з іншими лікарськими препаратами

дуже рідко викликає побічні ефекти, не має значущих протипоказань

добре переноситься пацієнтами

пацієнтами показаний до тривалого застосування

Тож у випадку ГРВІ важливе комплексне лікування, для уникнення розвитку ускладнень. Звертайте увагу на безпечність та ефективність препаратів, які ви обираєте для лікування.

Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.