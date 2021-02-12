Как прекрасно наблюдать за снегом и слышать его морозный хруст под ногами. Зимняя пора невероятно красивая, но иногда длительное пребывание на улице в холодную погоду может закончиться острой респираторной вирусной инфекцией, которую еще называют ОРВИ. Что же делать, чтобы избежать заболевания? Рассказываем в нашей статье.

По данным Википедии, ОРВИ характеризуется общим интоксикационным синдромом и преимущественным поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Прежде всего болезнь поражает нос, но возможно распространение на горло, придаточные пазухи носа и гортань.

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Характерные признаки и симптомы заболевания появляются в течение 2-х суток после инфицирования. Обычно это:

кашель

боль в горле

насморк

чихание

головная боль

лихорадка (чаще – умеренная)



Как избежать ОРВИ / Фото Pixabay

Важно! Похожие на ОРВИ симптомы возникают и у больных гриппом, однако в последних они обычно проявляются значительно острее. Кроме того, грипп гораздо реже вызывает насморк.

Обычно, выздоровление наступает через 5 – 7 суток, а некоторые симптомы могут сохраняться до 3-х недель. В редких случаях, на фоне других заболеваний, ОРВИ может осложниться воспалением легких.

Интересная информация. Известно, что человек сталкивается с этим заболеванием еще с древних времен. Симптомы ОРВИ (простуды) и ее лечения описаны в египетском папирусе Эберса – старейшем известном нам медицинском тексте, который был написан около 16 века до нашей эры.

Профилактика заболевания

Поскольку специфической профилактики ОРВИ нет, – следует стараться избежать развития заболевания. Это возможно при условии:

полноценного и сбалансированного рациона;

закаливание организма (например, регулярные физические нагрузки);

(например, регулярные физические нагрузки); выбора одежды и обуви в соответствии с погодными условиями;

уменьшения продолжительности пребывания на улице в холодное время ;

; избежания людных мест;

людных мест; соблюдения гигиенических и эпидемиологических норм.

В случае, если избежать болезни не удалось, обратитесь за консультацией к врачу и используйте безопасные и эффективные препараты натурального происхождения.



ОРВИ: симптомы и профилактика / Инфографика 24 канала

Советы п о лечению



Грипп-Хеель можно использовать при первых симптомах болезни / Фото Heel

При первых симптомах болезни можно применять препарат Грип-Хеель, который имеет:

дезинтоксикационное

противовоспалительное

иммуномодулирующее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций.

Препарат применяют в комплексном лечении и профилактике ОРВИ и острых воспалительных заболеваний, сопровождающихся интоксикацией.



Ангин-Хеель С / Фото Heel

Появление першения, сухость и жжение в горле в основном являются первыми признаками возможного развития фарингита или тонзиллита. Через определенный промежуток времени появляется боль в горле, усиливающаяся при глотании. В таких случаях можно обратить внимание на Ангин-Хеель С – это натуральный препарат, который применяется при начальных клинических проявлениях фарингита, тонзиллита. Его прием в активную фазу заболевания способствует более легкому протеканию болезни, ускоряет процесс выздоровления и предотвращает развитие осложнений.

К основным клиническим эффектам препарата относятся:

активация защитных сил организма

противовоспалительное действие

антисептическое действие

дезинтоксикационная действие

Важно! Известно, что именно хронические тонзиллиты и фарингиты является причиной развития таких заболеваний как хронический бронхит, пиелонефрит, гломерулонефрит, ревматический митральный и аортального-митральные пороки сердца, ревматический миокардит.

Эуфорбиум композитум Назентропфен С помогает устранить заложенность носа / Фото Heel

При первых симптомах заложенности носа обратите внимание на Эуфорбиум композитум Назентропфен С. Он поможет свободно дышать: уменьшит отек слизистой оболочки носа и обеспечит противовоспалительное, противовирусное, иммуномодулирующее и противоаллергическое действие. Исследования с его участием доказали, что Эуфорбиум композитум Назентропфен С:

наделен комплексным действием на наиболее распространенные вирусы верхних дыхательных путей

на наиболее распространенные вирусы верхних дыхательных путей поддерживает функции слизистой оболочки носа

имеет научно и клинически подтвержденную безопасность и эффективность

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, как ксилометазолин, но лучше переносится пациентами безопасный для пациентов любого возраста

для пациентов любого возраста не вызывает синдрома отмены

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не имеет значимых противопоказаний хорошо переносится пациентами

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В случае ОРВИ важно комплексное лечение, во избежание развития осложнений. Поэтому обращайте внимание на безопасность и эффективность препаратов, которые вы выбираете для лечения.

Перед лечением обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией.