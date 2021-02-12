Зима без простуды: как устранить первые симптомы ОРВИ и не допустить осложнений
Как прекрасно наблюдать за снегом и слышать его морозный хруст под ногами. Зимняя пора невероятно красивая, но иногда длительное пребывание на улице в холодную погоду может закончиться острой респираторной вирусной инфекцией, которую еще называют ОРВИ. Что же делать, чтобы избежать заболевания? Рассказываем в нашей статье.
По данным Википедии, ОРВИ характеризуется общим интоксикационным синдромом и преимущественным поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Прежде всего болезнь поражает нос, но возможно распространение на горло, придаточные пазухи носа и гортань.
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Характерные признаки и симптомы заболевания появляются в течение 2-х суток после инфицирования. Обычно это:
- кашель
- боль в горле
- насморк
- чихание
- головная боль
- лихорадка (чаще – умеренная)
Как избежать ОРВИ / Фото Pixabay
Обычно, выздоровление наступает через 5 – 7 суток, а некоторые симптомы могут сохраняться до 3-х недель. В редких случаях, на фоне других заболеваний, ОРВИ может осложниться воспалением легких.
Профилактика заболевания
Поскольку специфической профилактики ОРВИ нет, – следует стараться избежать развития заболевания. Это возможно при условии:
- полноценного и сбалансированного рациона;
- закаливание организма (например, регулярные физические нагрузки);
- выбора одежды и обуви в соответствии с погодными условиями;
- уменьшения продолжительности пребывания на улице в холодное время;
- избежания людных мест;
- соблюдения гигиенических и эпидемиологических норм.
В случае, если избежать болезни не удалось, обратитесь за консультацией к врачу и используйте безопасные и эффективные препараты натурального происхождения.
ОРВИ: симптомы и профилактика / Инфографика 24 канала
Советы по лечению
Грипп-Хеель можно использовать при первых симптомах болезни / Фото Heel
При первых симптомах болезни можно применять препарат Грип-Хеель, который имеет:
- дезинтоксикационное
- противовоспалительное
- иммуномодулирующее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций.
Препарат применяют в комплексном лечении и профилактике ОРВИ и острых воспалительных заболеваний, сопровождающихся интоксикацией.
Ангин-Хеель С / Фото Heel
Появление першения, сухость и жжение в горле в основном являются первыми признаками возможного развития фарингита или тонзиллита. Через определенный промежуток времени появляется боль в горле, усиливающаяся при глотании. В таких случаях можно обратить внимание на Ангин-Хеель С – это натуральный препарат, который применяется при начальных клинических проявлениях фарингита, тонзиллита. Его прием в активную фазу заболевания способствует более легкому протеканию болезни, ускоряет процесс выздоровления и предотвращает развитие осложнений.
К основным клиническим эффектам препарата относятся:
- активация защитных сил организма
- противовоспалительное действие
- антисептическое действие
- дезинтоксикационная действие
Эуфорбиум композитум Назентропфен С помогает устранить заложенность носа / Фото Heel
При первых симптомах заложенности носа обратите внимание на Эуфорбиум композитум Назентропфен С. Он поможет свободно дышать: уменьшит отек слизистой оболочки носа и обеспечит противовоспалительное, противовирусное, иммуномодулирующее и противоаллергическое действие. Исследования с его участием доказали, что Эуфорбиум композитум Назентропфен С:
- наделен комплексным действием на наиболее распространенные вирусы верхних дыхательных путей
- поддерживает функции слизистой оболочки носа
- имеет научно и клинически подтвержденную безопасность и эффективность
- эффективен при синусите и рините, как ксилометазолин, но лучше переносится пациентами
- безопасный для пациентов любого возраста
- не вызывает синдрома отмены
- безопасен при одновременном применении с другими лекарственными препаратами
- очень редко вызывает побочные эффекты, не имеет значимых противопоказаний
- хорошо переносится пациентами
- показан к длительному применению
В случае ОРВИ важно комплексное лечение, во избежание развития осложнений. Поэтому обращайте внимание на безопасность и эффективность препаратов, которые вы выбираете для лечения.
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