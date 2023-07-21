Плями від крові можуть з'явитися на одязі з безлічі причин: через несподівану менструацію, носову кровотечу чи необережну роботу в саду. Та ваш улюблений одяг ще не втрачених, втім, діяти потрібно швидко та використовувати потрібні засоби.

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Способи відіпрати плями від крові

Певно, протягом усього життя ви відпирали плями від крові за допомогою домашніх засобів: оцту, харчової соди чи зубної пасти. Втім, експерти переконані, що краще дотримуватися перевірених засобів чищення. Окрім того, зважайте на вказівки, що вказані на етикетці одягу.

Перш ніж спробувати вивести плями від крові відбілювачем, переконайтеся, що він не знебарвить та не зіпсує тканину. Зокрема, особливо уважними варто бути до вовни, шовку, шкіри та спандексу.

Отож, якщо відбілювач не підходить для вашого типу тканини, спробуйте скористатися мийними засобами, проте спершу перевірте їх на внутрішньому шві чи подолі одягу.

Найлегше видалити свіжі плями крові. То як тільки ви помітите кров на одязі, відразу ж вирушайте до аптеки та купіть усе необхідне для виведення плями.

Вам знадобляться:

мило;

перекис водню;

відбілювач, безпечний для тканин;

рідкий пральний порошок.

Спершу замочіть пляму в холодній воді, і якщо пляма справді свіжа, вона може випратися й так. Потім варто потерти залишки крові перекисом водню і втерти в пляму мило. Проте наливайте перекис не безпосередньо на пляму, а на губку, і періть одяг вже нею.



Кров треба відпирати в холодн​ій воді / Фото Pexels

Згодом спробуйте застосувати порошок та випрати забруднений одяг в машинці. Якщо плями не відпираються навіть тоді, повторіть усі дії, описані вище, знову.

Як відіпрати засохлу пляму

Та якщо ви не встигли відіпрати одяг відразу, ще не все втрачено. Все, що вам потрібно – це потужний засіб для виведення плям та трошки терпіння.

Вам потрібні:

замочувач білизни;

мило;

відбілювач;

аміак.

Попередньо потрібно замочити одяг, приготувавши суміш з холодної води та двох чайних ложок рідкого прального порошку. Згодом обробіть пляму замочувачем білизни та потріть милом. Якщо ці дії не допомогли, повторіть їх знову.