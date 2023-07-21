Пятна от крови могут появиться на одежде по множеству причин: из-за неожиданной менструации, носового кровотечения или неосторожной работы в саду. Но ваша любимая одежда еще не потеряна, впрочем, действовать нужно быстро и использовать нужные средства.

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Способы отстирать пятна от крови

Наверное, на протяжении всей жизни вы отпирали пятна от крови с помощью домашних средств: уксуса, пищевой соды или зубной пасты. Впрочем, эксперты убеждены, что лучше соблюдать проверенные чистящие средства. Кроме того, учитывайте указания, указанные на этикетке одежды.

Прежде чем попытаться вывести пятна от крови отбеливателем, убедитесь, что он не обесцвечивает и не испортит ткань. В частности, особенно внимательными следует быть к шерсти, шелку, коже и спандексу.

Итак, если отбеливатель не подходит для вашего типа ткани, попробуйте воспользоваться моющими средствами, однако сначала проверьте их на внутреннем шве или на подоле одежды.

Легче всего удалить свежие пятна крови. Так как только вы заметите кровь на одежде, сразу отправляйтесь в аптеку и купите все необходимое для выведения пятна.

Вам понадобятся:

мыло;

перекись водорода;

отбеливатель, безопасный для тканей;

жидкий стиральный порошок.

Сначала замочите пятно в холодной воде, и если пятно действительно свежее, оно может постираться и так. Затем следует потереть остатки крови перекисью водорода и втереть в пятно мыло. Однако наливайте перекись не непосредственно на пятно, а на губку, и стирайте одежду уже ею.



Кровь надо отпирать в холодной воде / Фото Pexels

Затем попробуйте применить порошок и постирать загрязненную одежду в машинке. Если пятна не отпираются даже тогда, повторите все действия, описанные выше, снова.

Как отстирать засохшее пятно

Но если вы не успели отстирать одежду сразу, еще не все потеряно. Все, что вам нужно – это мощный пятновыводитель и немного терпения.

Вам нужны:

замочитель белья;

мыло;

отбеливатель;

аммиак.

Предварительно нужно замочить одежду, приготовив смесь из холодной воды и двух чайных ложек жидкого стирального порошка. Затем обработайте пятно замачивателем белья и потрите мылом. Если эти действия не помогли, повторите снова.