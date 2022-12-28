Справитись із такими забрудненнями можуть прості підручні засоби, про які розповідаємо у нашому матеріалі.

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Як відмити забруднені чаєм чашки

Посуд виглядає неохайно, а відмивання слідів після чаю забирає багато часу? Насправді проблема завжди полягає у поганому виборі мийного засобу. Гарним та водночас простим варіантом буде сода, яка знайдеться чи не на кожній кухні. Вона легко замінить порошок, а дрібні частинки і трішки старання миттєво зроблять посуд чистим.

Ще один простий засіб, який точно є у вашій ванні, – зубна паста. Вона не лише гарно справляється із застарілими забрудненнями, а й очищує посуд до блиску. Наносимо трохи на губку, тремо, змиваємо і любуємось чистенькими чашками.



Як відмити чашки від чаю / Фото Pexels

Якщо чайний наліт потрібно змити із ситечка чи важкодоступних місць чайника, можете скористатись розчином лимонної кислоти. Він ефективно бореться із нальотом. Для цього приготуйте суміш з кислоти: розчиніть чайну ложку порошку у склянці окропу.

У пригоді може стати і ще один простий засіб – сіль. Її можна застосувати для видалення застарілого бруду від кави чи чаю. Проте варто бути обережним, якщо у вас крихкий посуд, який легко можна пошкодити. Кристали солі можуть зіпсувати поверхню або ж призвести до появи мікротріщин. Щоб не ризикувати, можете також замочити чашку у сольовому розчині на 2 години: у склянці теплої води розчиніть 1 чайну ложку солі.

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Як попередити появу нальоту

Всі вищезгадані поради можуть вам не знадобитись, якщо ви скористаєтесь всього одною. Не залишайте у чашці чай чи каву до охолодження. Після споживання їжі чи напоїв змочіть посуд водою, це допоможе уникнути стійких забруднень. Також можна віддавати перевагу листовому чаю, який не залишає після себе слідів, на відміну від пакетованого.