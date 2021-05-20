Кілька місяців тому журналістка Health Shots зіткнулася з різким болем у шиї, після цього спокійний сон став для дівчини недосяжною мрією. Щоб приглушити неприємні відчуття, вона почала приймати знеболювальні препарати, утім, через деякий час біль повертався.

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Одного разу вона прислухалася до поради провести кілька ночей без подушки. Спочатку це здалося незручним викликом для організму, однак він швидко пристосувався до нових умов.

Зменшення болю в шиї та спині



Чому корисно спати без подушки / Фото Pexels

Ви коли-небудь прокидаєтесь болем у спині чи шиї? Якщо так, спробуйте провести кілька ночей без подушки. Дівчина розповідає, що це допомогло усунути тривалий дискомфорт та сприяло підтримці кращої постави впродовж ночі.

Відсутність мігрені

Раніше дівчина прокидалася із запамороченням або легким головним болем. Однак, випробувавши сон без подушки, вона змогла відчути ранкову свіжість без зайвих больових відчуттів.

Чиста шкіра

На наволочці швидко накопичується велика кількість бруду та поту, що провокує появу висипів, закоркування пор на шкірі обличчя та передчасне виникнення зморшок. Щоб уникнути цього – достатньо підстелити під обличчя чисту тонку тканину, яку можна замінити в будь-який зручний момент.

Краща якість сну

Сон без подушки дозволяє перебувати в природному положенні та допомагає хребту, шиї та спині дотримуватися свого природного вигину.

Менше стресу

Окрім зменшення дискомфорту, сон без подушки допомагає розслабитися. Ніч, проведена в спокої гарантує, що вранці у вас буде кращий настрій, а впродовж дня – менше роздратованості та стресу.

Пам'ятайте, що це не універсальна порада, а особистий досвід однієї людини. Якщо ви зіткнулися з сильним болем в спині та шиї – не терпіть, а зверніться за консультацією лікаря.