Несколько месяцев назад журналистка Health Shots столкнулась с резкой болью в шее, после этого спокойный сон стал для девушки недостижимой мечтой. Чтобы приглушить неприятные ощущения, она начала принимать обезболивающие препараты, но спустя некоторое время боль возвращался назад.

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Однажды она прислушивалась к совету провести несколько ночей без подушки. Сначала это показалось неудобным вызовом для организма, однако он быстро приспособился к новым условиям.

Уменьшение боли в шее и спине



Почему полезно спать без подушки / Фото Pexels

Вы когда-нибудь просыпаетесь с болью в спине или шее? Если да, попробуйте провести несколько ночей без подушки. Девушка рассказывает, что это помогло устранить длительный дискомфорт и способствовало поддержанию лучшей осанки в течение ночи.

Отсутствие мигрени

Ранее девушка просыпалась с головокружением или легкой головной болью. Однако, испытав сон без подушки, она смогла почувствовать утреннюю свежесть без лишних болевых ощущений.

Чистая кожа

На наволочке быстро накапливается большое количество грязи и пота, что провоцирует появление высыпаний, закупорки пор на коже лица и преждевременное возникновение морщин. Чтобы избежать этого – достаточно подстелить под лицо чистую тонкую ткань, которую можно заменить в любой удобный момент.

Улучшение качества сна

Сон без подушки позволяет находиться в естественном положении и помогает позвоночнику, шее и спине придерживаться своего естественного изгиба.

Меньше стресса

Кроме уменьшения дискомфорта, сон без подушки помогает расслабиться. Ночь, проведенная в покое гарантирует, что утром у вас будет лучше настроение, а в течение дня – меньше раздражения и стресса.

Помните, что это не универсальный совет, а личный опыт одного человека. Если вы столкнулись с сильной болью в спине и шее – не терпите, а обратитесь за консультацией врача.