Повертатися до роботи після новорічних канікул буває важко та вкрай тривожно. Тіло відмовляється прокидати вранці, а мозок – швидко реагувати на зовнішні запити. Як відновити режим без стресу для організму? Розповідаємо!

Новорічні канікули завершуються, а значить – пора повертатися в офіси або відновлювати звички, які допоможуть підтримати продуктивність на дистанційній роботі, повідомляє Корисно 24. Зібрали 5 перевірених лайфхаків, які допоможуть впоратися із цим завданням.

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Більше відпочинку, планування, здоровий сон та корисна їжа – розповідаємо з чого почати.

Проаналізуйте вихідні

Новорічна свята – унікальний час, коли весь світ тимчасово зупиняється та не потребує від вас серйозних рішень. Тому ви можете просто розслабитися та у сповільненому темпі подивитися на своє життя зі сторони.

Коли марафон привітань та подарунків завершено – проаналізуйте, що саме принесло вам найбільше радості. Чи справді вам подобається готувати, чи всі близькі досі проявляють ініціативу, щоб прийти в гості або зателефонувати, чи влаштовує вас внутрішній клімат в сім'ї.

Те ж саме стосується фінансів, роботи та звичок. Якщо, відпочиваючи, ви зрозуміли, що зовсім не сумуєте за роботою, або, що вам бракує коштів на базові потреби, можливо, слід замислитися про кардинальні зміни.



Як відновити режим дня / Фото Pexels

Виконайте деяку роботу заздалегідь

Якщо у вас залишилася невиконана робота зі старого року – проведіть "ревізію" процесів та почніть виконувати дрібні завдання ще під час вихідних. Таким чином ви знімете з себе тягар перших робочих тижнів та не відчуєте надмірного стресу через різку зміну діяльності.

Пасивний відпочинок

Мотиваційна література, яка радить досягнути протягом першої половини січня 50% поставлених цілей – не істина. Якщо ви й справді "ввірветеся в бій" після тривалих вихідних, організм просто не витримає навантажень та виснажиться на півшляху до цілі. Не отримавши бажаних результатів, ви втратите мотивацію та почнете критикувати себе за те, що першопочатково було приречено на провал.

Плануйте раціонально: дозвольте набрати темп, перевірити заряд енергії та готовність працювати на результат. А протягом перших робочих тижнів – розслабтеся та насолоджуйтеся прокрастинацією. Інколи такий підхід до справи може виявитися продуктивнішим, аніж активний "мозковий штурм".

Не намагайтеся встигнути все

Після новорічних свят на вас може звалитися лавина різних справ. Природною реакцією є бажання все доробити та приступити до нових справ. Проте це не тільки призведе до швидкого вигорання, але й знівелює енергію, яку ви запасали протягом свят. Тому сміливо почніть з визначення пріоритетності та делегування обов'язків.

Здоровий спосіб життя

Якщо новорічні свята суттєво вплинули на те, що ви їсте – поверніться на здорове харчування. Перевірте свій дім на відсутність шкідливих страв та наповніть холодильник овочами та фруктами, а кухонні шухляди – крупами. Пам'ятайте, щоб організм отримував якомога більше корисних речовин, вам слід зосередитися на різноманітті продуктів, Головний робочий інструмент нашого тіла – мозок, тому потурбуйтеся, щоб забезпечити його необхідною енергією.

Не намагайтеся провести якомога більше часу в ліжку, адже це не допоможе набратися сил та збадьоритися. Повернутися в робочий режим допоможе спорт, йога чи піші прогулянки.