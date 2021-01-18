Возвращаться к работе после новогодних каникул бывает трудно и очень тревожно. Тело отказывается пробрасывать утром, а мозг – быстро реагировать на внешние запросы. Как восстановить режим без стресса для организма? Рассказываем!

Новогодние каникулы подходят к концу, а значит – пора возвращаться в офисы или восстанавливать привычки, которые помогут поддержать производительность на дистанционной работе, сообщает Полезно 24. Собрали 5 проверенных лайфхаков, которые помогут справиться с этой задачей.

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Больше отдыха, планирование, здоровый сон и полезная еда – рассказываем с чего начать.

Проанализируйте выходные

Новогодние праздники – уникальное время, когда весь мир временно останавливается и не требует от вас серьезных решений. Поэтому вы можете просто расслабиться и в замедленном темпе посмотреть на свою жизнь со стороны.

Когда марафон поздравлений и подарков завершен – проанализируйте, что именно принесло вам больше радости. Действительно ли вам нравится готовить, все ли близкие до сих пор проявляют инициативу, чтобы прийти в гости или позвонить, устраивает ли вас внутренний климат в семье.

То же самое касается финансов, работы и привычек. Если, отдыхая, вы поняли, что совершенно не скучаете по работе, или, что вам не хватает средств на базовые потребности, возможно, следует задуматься о кардинальных изменениях.



Как восстановить режим дня / Фото Pexels

Выполните некоторую работу заранее

Если у вас осталась невыполненная работа из старого года – проведите "ревизию" процессов и начните выполнять мелкие задачи еще во время выходных. Таким образом вы снимете с себя бремя первых рабочих недель и не почувствуете чрезмерного стресса из-за резкой смены деятельности.

Пассивный отдых

Мотивационная литература, которая советует достичь в течение первой половины января 50% поставленных целей – не истина. Если вы действительно "ворветесь в бой" после длительных выходных, организм просто не выдержит нагрузок и истощится на полпути к цели. Не получив желаемых результатов, вы потеряете мотивацию и начнете критиковать себя за то, что изначально было обречено на провал.

Планируйте рационально: позвольте набрать темп, проверить заряд энергии и готовность работать на результат. А в течение первых рабочих недель – расслабьтесь и наслаждайтесь прокрастинацией. Иногда такой подход к делу может оказаться более продуктивным, чем активный "мозговой штурм".

Не пытайтесь успеть все

После новогодних праздников на вас может свалиться лавина различных дел. Естественной реакцией является желание все переделать и приступить к новым делам. Однако это не только приведет к быстрому выгоранию, но и нивелирует энергию, которую вы запасали в течение праздников. Поэтому смело начните с определения приоритетности и делегирования обязанностей.

Здоровый образ жизни

Если новогодние праздники существенно повлияли на то, что вы едите – вернитесь к здоровому питанию. Проверьте свой дом на отсутствие вредных блюд и наполните холодильник овощами и фруктами, а кухонные ящики – крупами. Помните, чтобы организм получал как можно больше полезных веществ, вам следует сосредоточиться на многообразии продуктов, Главный рабочий инструмент нашего тела – мозг, поэтому позаботьтесь, чтобы обеспечить его необходимой энергией.

Не пытайтесь провести как можно больше времени в постели, ведь это не поможет набраться сил и взбодриться. Вернуться в рабочий режим поможет спорт, йога или пешие прогулки.