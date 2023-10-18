Осіння чи зимова куртка має бути повністю справною для того, щоб ви убереглися від хвороб та застуди. Тож переконайтеся, що ваша блискавка працює як слід. А як її відремонтувати, розповіла експертка з домогосподарства Мері Марлоу Леверетт.

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Як відремонтувати замок на куртці

Звісно, не всі пошкодження блискавки можна виправити самостійно. Наприклад, якщо зубці на блискавці погнулися чи зламалися, скоріш за все, вам доведеться все ж її замінити.

Ось що вам знадобиться для ремонту замка:

маленькі гострогубці;

голка для шиття;

пара ножиць;

олівець;

котушка нитки;

флакон мастила.

Перше, що вам потрібно зробити для того, щоб почати ремонт блискавки, так це знати нижній обмежувач із застібки. Для цього використайте плоскогубці та потягніть за маленьку металеву чи пластикову стрічку у нижній частині зубців блискавки.

Коли ви це зробите, перемістіть повзунок блискавки до самого її низу, нижче від останніх зубців. Потім знову вирівняйте зубці блискавки, щоб вони усі поєднувалися між собою. Якщо всі вони не сходяться, позначте голкою чи шпилькою місце, де є проблемні зубці.

Протягніть нитку у голку та зав'яжіть вузлик на її кінці. простягніть нитку вгору через блискавку так, щоб вузол опинився зі зворотного її боку. Вам потрібно зробити шість – сім стібків у нижній частині застібки, щоб знову створити нову зупинку блискавки.



З блискавкою на одязі потрібно поводитися вкрай обережно / Фото Pexels​

Якщо ж вище по блискавці є пошкоджені зубці, ви можете перемістити повзунок вище, щоб зробити нову зупинку над ними. Це скоротить довжину блискавки, проте знову зробить її справною.

Коли ви закінчите шити, просуньте голку на виворітну сторону блискавки, зав'яжіть ще один вузол та відріжте зайву нитку.

Як розщепити блискавку

Іноді трапляється так, що блискавка застряє, і ви не можете її ані застібнути, ані розщепити. Проте і в таких випадках ситуацію ще можна врятувати.

Перш за все, як тільки ви відчуєте, що блискавка починає застрягати, припиніть її застібати та смикати, щоб не погіршити ситуацію. Якщо вона зламалася тоді, коли одяг був на вас, обережно змініть його та перевірте блискавку на наявність проблеми.

Якщо у блискавці застрягла тканина, ви можете обережно потягнути її, не чіпаючи застібку. Також ви можете скористатися гострогубцями чи пінцетом, щоб краще зачепити її. Після того, як ви витягнете її з повзунка, ви можете поступово посунути язичок блискавки вгору чи вниз, щоб остаточно розблокувати її.

Також вам може знадобитися пальцем згладити зубці, якщо вони виглядають нерівними.