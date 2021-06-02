Фахівці не радять збирати гриби тим, хто ніколи цього не робив, адже в кошик можуть потрапити неїстівні чи отруйні види, яким не місце на вашій кухні. 

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У розпал грибного сезону пропонуємо вам згадати як відрізнити їстівні гриби від їхніх двійників, а також чим вони корисні для нашого організму.

Чим корисні гриби

  • Гриби, особливо сушені, мають величезний запас білку, якого втричі більше, ніж в м’ясі, та в два рази більше, аніж у яйцях.
  • Лісові дарунки також багаті на фосфор і кальцій, кількість яких майже така сама як у рибі.
  • Крім того, гриби є низькокалорійними і здатні викликати відчуття ситості, споживаючи їх навіть у невеликій кількості.

Класифікація грибів

  • Отруйні гриби – містять токсичні речовини, що викликають отруєння організму, та не втрачають своєї токсичності при будь-якій обробці.
  • Умовно-їстівні гриби – втрачають свої отруйні властивості при певній обробці (варінні, сушінні чи солінні), після чого їх можна споживати.
  • Неїстівні гриби – не отруйні, але мають неприємний смак або запах, що зберігається навіть після тривалого готування.
  • Їстівні гриби – такі можна споживати смаженими, соленими, маринованими чи сушеними.

Як відрізнити їстівні гриби від отруйних

  • Опеньки та помилкові опеньки

Хоча деяких представників цього сімейства і називають помилковими, та все ж їх відносять до категорії умовно-їстівних. Це означає, що їх можна споживати за умови тривалої термічної обробки. Однак при потраплянні в організм певні види помилкових опеньків викликають лише легке отруєння, інші ж можуть призвести навіть до тяжких наслідків.


Помилкові опеньки відносять до категорії умовно-їстівних / Інфографіка 24 каналу

  • Маслюки та помилкові маслюки

Дещо небезпечніша ситуація з маслюками, адже його двійники можуть бути як просто неїстівними, так і отруйними. На щастя, останні зустрічаються рідко. Якщо неїстівні викликають розлад шлунково-кишкового тракту, то вживання отруйних псевдомаслюків може стати причиною летальних випадків.


Отруйні маслюки трапляються рідко / Інфографіка 24 каналу

  • Лисички та помилкові лисички

Отруєння помилковими лисичками провокує діарею, блювоту та слабкий галюциногенний ефект.


Помилкові лисички можуть викликати галюцинації / Інфографіка 24 каналу

  • Білий та сатанинський гриб

У спеціалізованій літературі сатанинські гриби відносять до умовно-їстівних. Позаяк, споживати їх без тривалого вимочування і варіння не менш як 10 годин не можна.


Сатанинський гриб дуже небезпечний для споживання / Інфографіка 24 каналу

  • Лісова печериця та бліда поганка

Значна частина отруєнь блідою поганкою завершуються смертю протягом 58 днів після потрапляння в організм.


Бліду поганку легко відрізнити від їстівних грибів/ Інфографіка 24 каналу

Важливі поради для грибників

  • Ніколи не збирайте грибів, яких не знаєте.
  • Якщо гриб викликає бодай найменший сумнів, краще його позбутися.
  • Не куштуйте сирі гриби на смак, це небезпечно.
  • Ретельно перевірте кожен гриб, перш ніж починати їх готувати.
  • Не застосовуйте загальновідомі методи визначення отруйності грибів на кшталт використання цибулини або ж срібних ложок. Окрім помилок, вони нічого не дають.
  • Перед приготуванням будь-якої страви відваріть гриби у підсоленій воді протягом 10 – 15 хвилин.
  • Готові страви зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше 24 годин.

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Що робити при отруєнні

Якщо через 30 хвилин після споживання грибів у вас з’явилися нудота, блювота, головний біль, біль в животі чи галюцинації – це сигнал, що ви отруїлися. При перших ознаках вам слід:

  • зателефонувати до "швидкої";
  • промити шлунок простою водою;
  • прийняти сорбенти;
  • вживати багато рідини: звичайну чи підсолену воду, прохолодний чай – це допоможе вивести токсини.

Не можна вживати алкогольні напої, молочні та кисломолочні продукти, будь-яку їжу взагалі. Адже це може прискорити всмоктування токсинів у організм.